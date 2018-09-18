Rusya Suriye'de düşen uçak nedeniyle İsrail'i suçladı

MOSKOVA (AA) - Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Moskova’da gazetecilere yaptığı açıklamada, içerisinde 15 asker bulunan ve dün Akdeniz üzerinde radardan kaybolan Rus İl-20 askeri uçağının Suriye rejimine ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürüldüğünü söyledi.

İsrail’in Suriye’ye yönelik gerçekleştirdiği hava saldırısı nedeniyle uçağın düşürüldüğüne işaret eden Konaşenkov, “İsrail’in sorumsuz davranışları nedeniyle 15 Rus askeri hayatını kaybetti. Söz konusu durum Rusya-İsrail ortaklığının ruhunu kesinlikle yansıtmıyor.” dedi.

İsrail’e ait F-16 savaş uçaklarının, Rusya’ya ait İl-20 uçağını kalkan olarak kullandığını öne süren Konaşenkov, Rus uçağının bölgeden uzaklaşabilmesi için gerekli zamanın Suriye’nin söz konusu saldırıyı geç haber vermesi nedeniyle sağlanamadığına işaret etti.

Şoygu: Sorumluluk İsrail'e ait

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise Rus askeri uçağının Suriye’ye ait S-200 hava savunma sistemi tarafından düşürülmesinin ardından İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, İsrail’in “sorumsuz davranışları” nedeniyle 15 Rus askerinin hayatını kaybettiğini belirten Şoygu, "Tehlikeli olayların engellenmesine yönelik yapılan mevcut anlaşmalara rağmen İsrail, Suriye’ye yönelik saldırılarından yalnız bir dakika önce Rus tarafını bilgilendirdi." dedi.



Suriye’de düşen Rus uçağı nedeniyle İsrail'i suçlayan Şoygu, "Suriye'de düşen Rus askeri uçağının ve ölen mürettabatın tüm sorumluluğu İsrail'e ait." ifadesini kullandı.

Muhabir: Emre Gürkan Abay