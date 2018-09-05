Rusya İdlib'deki bombalamayı doğruladı

MOSKOVA (AA) - Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Rus uçaklarının İdlib'de bazı yerleri bombaladığını doğruladı.

Konaşenkov, gazetecilere Rus uçaklarının Suriye'nin İdlib ilinde yaptığı bombardımana ilişkin açıklamalarda bulundu.

Rus savaş uçaklarının dün Nusra Cephesi'ne ait atölyeleri bombaladığını bildiren Konaşenkov, "İki çok fonksiyonlu avcı bombardıman Su-34 uçağı gerçekleştirdiği atışlarla Nusra Cephesi'ne ait insansız hava araçlarının (İHA) yapıldığı ve İHA'lar için bombaların saklandığı atölye yok edildi." ifadelerini kullandı.

Konaşenkov, daha sonra Su-35 tipi savaş uçağının, uçaksavar sistemlerinin olduğu bir depoyu vurduğunu söyledi.

Aynı gün Hımeymim Üssü'nden kalkan toplam 4 Rus savaş uçağının bombardıman gerçekleştirdiğini aktaran Konaşenkov, bu operasyonlarda Hama ile Halep şehirleri ve Hımeymim Rus askeri hava üssüne saldırmak için İHA gönderilen yerlerin hedef alındığını belirtti.

Konaşenkov, bombardımanların yerleşim yerleri dışında ve disiplinli bir şekilde yapıldığını savundu.

Rus savaş uçaklarının dün Suriye'de İdlib'in batısındaki Cisir eş Suğur, Bisenkul, Gani, İnneb, Sırmaniyye, Kefeyedin ve Canudiyye bölgelerinde Hama'nın kuzeyindeki Zeyzun bölgelerinde bazı sivil yerleşim birimlerini bombaladığı bildirilmişti.

Muhabir: Ali Cura



