Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: Suriye'de ABD tehdidi kabul edilemez

ASTANA (AA) - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye'nin bazı bölgelerinde gerginliği artması nedeniyle Türkiye, Rusya ve İran'ın ortak çabalarının daha da önem kazandığını söyledi.

Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılan Suriye konulu dışişleri bakanları toplantısının ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Lavrov, "Suriye’nin toprak bütünlüğünü desteklemeyen, ülkeyi bölmek, kaos ortamına sürüklemek isteyen, jeopolitik amaçları takip eden güçler var." dedi.

Lavrov, "Doğu Guta, Yermuk, Fua ve Kefreya, Rakka, İdlib ve Hama bölgelerindeki durumun gerginliği çerçevesinde Rusya, Türkiye ve İran’ın ortak çabaları büyük önem kazandı." ifadelerini kullandı.

Rus Bakan Lavrov, Batılı jeopolitik aktörlerin bazı grupları provokasyon için korumak istediğini, Doğu Guta'dan Şam'da ateşler açıldığını, sivillerin öldüğünü öne sürerek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hatta Rus temsilciliklerine ateş açıyorlar. Şam'a karşı herhangi bahane ve asılsız gerekçeler üzerinden güç kullanılması kabul dilemez. ABD, geçen yıl kimyasal silahların kullanılması yönündeki asılsız gerekçeyle güç kullanılmıştı. Bugün yine benzer bir şekilde tehdit ediyorlar. Bu kesinlikle kabul edilemez. Doğu Guta'dan şimdiye kadar 12 bin sivil çıkarıldı, 140 ton yardım gönderildi."

Alıkoyulanların serbest bırakılması, kayıp kişilerin kimliklerinin tespiti, cenazelerin teslim edilmesi konularında oluşturulan çalışma grubunun dün ilk toplantısını yaptığını anımsatan Lavrov, "Bu çalışma grubunun faaliyete başlaması Suriye’de durumun iyileşmesi, taraflar arasında güvenin artırılması için önemli katkı sağlayacaktır." şeklinde konuştu.

Bakan Lavrov, Suriye’de siyasi çözüm için ve Türkiye’de 4 Nisan'da yapılacak zirve için çalışmaları sürdürdüklerini dile getirerek, bu tür zirvelerin Suriye'de ve bölgede istikrarın sağlanmasına katkı sağlayacağını söyledi.

- "Astana sayesinde insanlar Suriye topraklarına geri dönmeye başladı"

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif de rejim ve destekçilerinin Nusra Cephesi ve El Kaide ile ilişkili diğer gruplarla mücadelede büyük yol kat ettiğini ileri sürdü.

Zarif, "Astana sayesinde insanlar Suriye topraklarına geri dönmeye başladı." dedi.

"Suriye'de savaşın durdurulması için Astana sürecinin tek başarılı adım olduğu düşünüyoruz." ifadelerini kullanan Zarif, insani yardımların, çatışmaların yaşandığı bölgelere ulaştırılması konusunda çalışmalara devam edeceklerini vurguladı.

Zarif, Soçi’de 30 Ocak'ta düzenlenen Ulusal Diyalog Kongresi'nde büyük başarı elde edildiğini belirterek, "(Suriye'nin geleceğinin çizileceği) Bu süreçte, yerel aktörler dış baskı olmadan kendi katkılarını sağlamalı."şeklinde konuştu.

Muhabir: Aliia Raimbekova

