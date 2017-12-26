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Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti

Gümüşhane'de askerlerin gözü önünde rus ruleti oynayan astsubay yaşamını yitirdi.

26 Aralık 2017 Salı 23:55
Rus ruleti oynayan astsubay hayatını kaybetti
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GÜMÜŞHANE

Olayın ardından Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne gelen Vali Okay Memiş, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, şehit aileleriyle yemekte oldukları sırada üzücü haberi aldıklarını söyledi.

Vali Memiş, İl Jandarma Komutanlığında görevli Astsubay Üstçavuş Rıdvan Çetin'in hayatını kaybettiği olayla ilgili şunları aktardı:

"Bugün itibarıyla 19.10'da olay meydana geliyor. İlçeleri ziyarete gidiyor. Dönüşte alaya geliyor, alayda da askerlerimiz içtima düzeni alıyor. O içtima sırasında kendisinin toplu tabancasını getirtiyor. O toplu tabancadaki mermileri tek mermi kalacak şekilde diğerlerini tamamen boşaltıyor. Maalesef 'Rus ruleti' dediğimiz şekilde kafasına tek el ateş ediyor. Silah ateş alıyor ve orada ağır yaralanıyor."

Memiş, ekiplerin hemen olaya müdahale ettiklerini ifade ederek, "Bütün müdahalelere rağmen kurtarılamıyor. Gerçekten çok üzgünüz ve bir o kadar da şaşkınız. Tabii konu adli mercilere intikal etti. Kendisinin ilk incelemede alkollü olduğunu tahmin ediyoruz." diye konuştu.

Çetin'in nişanlı olduğu bilgisini de veren Memiş, adli ve idari işlemlerin ardından Çetin'in cenazesinin, memleketi Balıkesir'e gönderileceğini belirtti.

Memiş, ayrıca olaya şahit olan askerlere de psikolojik destek sağlanacağını kaydetti.

Muhabir: Veysel Kara


Anahtar Kelimeler:
GümüşhaneGümüşhane Valisi Okay MemişTürkiye
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