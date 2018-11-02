Rus Parlamenter Sergeevich'ten Pursaklar'a ziyaret

ANKARA (AA) - Avrasya Yerel Yönetimler Derneği'nin davetlisi olarak Türkiye'de bulunan Rus Parlamenter Alexander Sergeevich, Pursaklar Belediye Başkanı Selçuk Çetin'i ziyaret etti.

Pursaklar Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Tevfik İleri Kültür Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette konuşan Başkan Çetin, ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getirdi.

Ziyarette, Sudanlı Zenci Musa’nın torunu Vehip Harun ve Avrasya Yerel Yönetimler Derneği Başkanı Hasan Cengiz de Sergeevich'e eşlik etti.

Misafirlerine tesbih, yüzük ve biblo hediye eden Çetin, daha sonra misafirleriyle hatıra fotoğrafı çektirdi.