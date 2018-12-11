Rus kozmonotlar uzay aracındaki deliği inceleyecek

MOSKOVA (AA) - Uluslararası Uzay İstasyonu'nda (UUİ) görevli Rus kozmonotlar, Soyuz uzay aracında sızıntı meydana gelen bölümü incelemek üzere uzay yürüyüşüne çıktı.

Rus kozmonotlar Oleg Kononenko ve Sergei Prokopyev'in, 6 saat sürmesi beklenen uzay yürüyüşünde UUİ'ye kenetli Soyuz MS-09 uzay aracının dış cephesini inceleyeceği belirtildi.

Kononenko ile Prokopyev, ağustos ayında hava basıncının yitirilmesine neden olan ve içeriden yamalanan deliği dışarıdan tetkik edecek, örnekler toplayacak ve yeni bir termal örtü yerleştirmeden önce bölgenin dijital görüntülerini alacak.

UUİ'ye ay başında Amerikalı ve Kanadalı astronotlar Anne McClain ve David Saint-Jacques ile gelen Kononenko, yürüyüşten önce, bunun hem fiziksel hem de teknik açıdan zorlu bir görev olduğunu söyledi.

Soyuz MS-09 aracının, 19 Aralık'ta astronotlar Prokopyev, Serena Aunon-Chancellor ve Alexander Gerst'in Dünya'ya dönüşü için kullanılması planlanıyor.