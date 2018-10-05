Rus heyet, Haymana kaplıcalarında ağırlanacak

ANKARA (AA) - Termal Sağlık ve Turizm Derneği (TESTUD), 19-24 Kasım tarihlerinde Rusya'dan 30 kişilik heyeti Haymana'ya getirecek.

TESTUD Başkanı Yavuz Yılık, Rusya'nın Ekaterinburg kentinde yaptıkları tanıtım çalışmalarının ardından ilk etapta doktor, sağlık personeli, basın mensubu ve tur operatöründen oluşan 30 kişilik heyetin, 19 Kasım'da, Ticaret Bakanlığı'nın teşviği, Türk Hava Yolları'nın (THY) ulaşım katkısıyla Haymana'da düzenlenecek konferansa katılacağını bildirdi.

Yılık, Türk termal turizminin zenginlik ve potansiyelini dünyaya tanıtmak için çıktıkları yolda, Haymana'da gerçekleşecek toplantının büyük önem taşıdığını belirterek, "İlk etapta yoğun şekilde odaklandığımız Rusya'da, yüzbinleri hatta milyonları ülkemize çekmek için attığımız adımlar olumlu karşılık veriyor. Nezih bir ortamda yapacağımız sunumun ardından 5 gün boyunca Bilkent başta olmak üzere Başkent'teki turizm ve sağlık potansiyelini en iyi şekilde konuklarımıza sunacağız." diye konuştu.