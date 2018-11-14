Rus asıllı Alman vatandaşı genç kadın Müslüman oldu

Rus asıllı Alman vatandaşı Maria Alp, tatil için geldiği eşinin memleketi Nevşehir’de Müslümanlığı seçerek Emine ismini aldı.

Rus asıllı Alman vatandaşı olan 34 yaşındaki Maria Alp tatil için geldiği eşinin memleketi Nevşehir’de İl Müftülüğünde düzenlenen törenle Müslümanlığa geçti. Eşi Sedat Alp ve 7 aylık kızları Mavi ile birlikte Müftülüğe gelen Maria burada düzenlenen törenin ardından 1993 yılında vefat eden kayınvalidesi Emine Alp’in ismini yaşatmak istemesi nedeniyle Emine ismini aldı.

İl Müftülüğünde Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan törende daha sonra İl Müftüsü Yakup Öztürk tarafından Müslümanlık konusunda çeşitli bilgiler alan Maria daha sonra Kelime-i Şahadet getirerek Müslüman oldu.

Nevşehir İl Müftüsü Yakup Öztürk burada yaptığı açıklamada Maria’nın kendi isteği ile Müslüman olduğunu ve Emine ismini aldığını söyledi. Müftü Öztürk, “Şimdi Maria adlı kardeşimiz kendi istek ve arzuyla araştırmış, karar vermiş ve ben Müslüman olmak istiyorum demiş. Ve bu niyetle müftülüğümüzü müracaat etmiş bulunuyor. Bizde ihtidam merasimini gerçekleştirdik. Kelimeyi şehadet getirerek İslamı seçti. Maria, Emine ismini aldı. Hayırlı mübarek olsun diyorum, belgesini kendine takdim ediyoruz” dedi.

Eşinin Müslüman olmasından dolayı heyecandan konuşmayan Sedat Alp’te açıklamasında çok heyecanlıyım, eşimin Müslüman olmasından dolayı çok mutluyum dedi. Alp, Çok heyecanlıyım. Eşim için de çok mutluyum, Müslümanlığı seçtiği için. Almanya’da yaşıyoruz. Eşim kendi isteği ile içinden gelerek ben Müslüman olmaya karar verdim dedi. Müslüman olmayı istiyorum dedi bizde tatil için geldiğimiz memleketimizde Müftülüğe başvuru yaptık. Allah razı olsun herkes yardımcı oldu. Annem 1993 yılında vefat etti. Eşim annemi tanımadığı halde annemin ismini yaşatmak istediği için Emine ismini kendisi seçti” şeklinde konuştu.

Müslümanlığı seçen Emine Alp’te açıklamasında, “Çok sevinçliyim. Kalbimdeki dileğim kabul olduğu için çok mutluyum” diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 14 Kasım 2018, 10:20