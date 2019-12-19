Ruhani ve Al Sani iki ülke arasındaki ilişkileri ele aldı

ANKARA (AA) - İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Katar'a yönelik her türlü baskı ve engellemeyi kınadıklarını belirtti.

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Ruhani ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Malezya'da düzenlenen 2019 Kuala Lumpur Zirvesi kapsamında bir araya geldi.

Görüşmede, Katar ile ülkesinin ilişkilerinin günden güne daha iyiye gittiğini vurgulayan Ruhani, iki ülkenin çeşitli alanlarda daha yakın ilişkiler kurması gerektiğini kaydetti.

Tahran ve Doha'nın mevcut ekonomik şartlarda birbirinin birçok ihtiyacını karşılama kapasitesinin bulunduğunu dile getiren Ruhani, "Ortak yatırım alanında iş birliği yapabiliriz." ifadesini kullandı.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Mısır ve Bahreyn'in Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini dondurması ve hava sahalarını Doha'ya kapatmasıyla başlayan Körfez krizinde İran'ın Katar'ın yanında yer aldığını anımsatan Ruhani, "Katar'ın yanındaydık ve yanında olacağız. Katar'a yönelik her türlü baskı ve engellemeyi kınıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ise İran ile Katar arasında özel bir ilişki bulunduğunu vurgulayarak, ülkesine yönelik yaptırımlara karşı Tahran'ın tutumunu takdir ettiklerini ve unutmayacaklarını bildirdi.

İki ülke arasındaki ilişkilerin ve temasların daha da artırılması gerektiğini belirten Al Sani, "İran ve Katar'ın kendilerine dayatılan bu zor şartları aşacaklarına inanıyorum." ifadesini kullandı.