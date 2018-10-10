Ruh sağlığı için pedal çevirdiler

ANKARA (AA) - Sağlık Bakanlığınca gençlerin ruh sağlığının korunması ve güçlendirilmesi konusunda farkındalık oluşturmak için bisiklet turu etkinliği yapıldı.

Sağlık Bakanlığı Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğünce, "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü" kapsamında Ankara'daki Eymir Gölü çevresinde düzenlenen bisiklet turu etkinliğine, Ankara, Hacettepe, TED, ODTÜ ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitelerinin psikoloji ve çocuk gelişimi bölümlerinden akademisyen ile öğrencilerin yanı sıra Bakanlık çalışanları katıldı.

Etkinliğe katılan 100 kişi, yapılan kahvaltının ardından gölün etrafındaki 6 kilometrelik parkurda pedal çevirdi.

Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Sağlık İletişimi Daire Başkanı Mutlu Kaya, Dünya Sağlık Örgütünce "10 Ekim Dünya Ruh Sağlığı Günü"nün bu yılki temasının "Değişen Dünyada Gençler ve Ruh Sağlığı" olarak belirlendiğini belirtti. Kaya, Gençlerin ruh sağlığının korunmasında hareketli yaşamın ve fiziksel aktivite alışkanlığının önemine dikkati çekti.

Kaya "Sağlık kişinin sadece fiziksel hastalığının olmaması değil, bedenen, ruhen ve zihinsel olarak iyilik halinde olması. Etkinliğimizi psikoloji ve çocuk gelişimi bölümlerinden akademisyen ve öğrencilerimizle birlikte düzenleyerek bu konuda farkındalık oluşturmak istedik." dedi.

Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmihan Zeliha Artan da hareketli yaşamın insanların ruh sağlığına olumlu etki sağladığını ifade etti.

Artan, bebeklikten itibaren hareket etmenin önemine dikkati çekerek, şöyle dedi:

"Çünkü çocuk ilk hareket ettiği andan itibaren daha çok şey görmeye, daha çok şeye dokunmaya ve öğrenmeye başlıyor. Bu da ruh sağlığının temelini oluşturuyor. Gençlerin de hareketli bir yaşam sürmeleri çok önemli. Son yıllarda yapılan çalışmalarda beynin hareket halindeyken daha iyi öğrendiğini gösteriyor. Tüm bu bilgiler ışığında yapılan etkinliğin çok faydalı olduğunu düşünüyorum."

Etkinliğe katılan Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Psikoloji Bölümü öğrencisi Berkan Sencer Özdemir, günlük yaşantısında da spor yapmaya gayret ettiğini belirterek, hareketli yaşam sayesinde stresle daha kolay baş ettiğini söyledi.