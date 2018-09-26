Ruanda Cumhurbaşkanı'ndan Erdoğan'ın 'BM'de reform çağrısına' destek

DAKAR (AA) - Ruanda Cumhurbaşkanı ve Afrika Birliği (AU) Başkanı Paul Kagame, ABD'nin New York kentinde devam eden BM 73. Genel Kurulu Görüşmeleri kapsamında yaptığı konuşmada, kendisinden önce kurula hitap eden Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletlerin (BM) yapısı ve işleyişinde reforma gidilmesi çağrısına destek verdi.

Afrika Birliğinin BM'deki pozisyonunun diğer bölgesel kuruluşların olduğu gibi ağırlığı ve statüsüne göre olması gerektiğini belirten Kagame, bu yılki görüşmelerin ana temasının "BM'yi tüm insanları alakadar hissettirecek hale getirmek" olduğunu hatırlattı.

BM'nin tüm insanlığı temsiliyetinin gerçek anlamda çok katmanlılık sağlanarak gerçekleşebileceğini dile getiren Kagame, şunları kaydetti:

"Şu anki küresel yönetim yapısının iki katmanlı hali sürdürülemez. Çoğunluğu bağlayan kaideler, küçük bir azınlık tarafından belirleniyor. Herkese eşit şekilde uymayan standartlar evrensel değildir. Sistemin temelindeki bu adaletsizliği gidermek, çok katmanlı bir iş birliğini yeniden canlandıracak ve uluslararası kuruluşların meşruiyetini yeniden sağlayacaktır."

Kongo Demokratik Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Joseph Kabila da konuşmasında, Afrika'nın BM'de daha geniş temsiliyet istediğini söyledi.

"Afrika halkları, BM'den seslerinin daha iyi duyulmasını talep ediyor." ifadesini kullanan Kabila, Afrika ülkelerinin 15 yıldır, kıta olarak BM Güvenlik Konseyinde daimi üye olmayı istediğini hatırlattı.

Kabila, ayrıca ülkede 20 yıldır görev yapan BM barış gücü MONUSCO askerlerinin çekilmesini istedi.



Muhabir: Alaattin Doğru