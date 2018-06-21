RTÜK'ten medyaya

ANKARA (AA) - BURCU ÇALIK- Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) tarafından, Sakarya'da patileri kesilmiş halde bulunan yavru köpeğin görüntülerinin medyada mozaikleme kullanılmaksızın verilmesinin hayvan hakları ve yayınları izleyen çocukların ruhsal gelişimleri açısından doğru olmadığı uyarısında bulunuldu.

Üst Kurul, bu konuda medya kuruluşlarına yayınlarında "daha duyarlı davranma" çağrısı yaptı.

RTÜK yetkililerince, AA muhabirine verilen bilgilerde, son dönemde televizyonlarda hayvanlara yönelik şiddet haberlerinin arttığına işaret edilerek, hayvanlara işkence yapılan, acı çektirilen görüntülerin medyada yer almasından üzüntü duyulduğu belirtildi.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'na göre, hayvanlara kötü davranmanın, acımasız ve zalimce işlem yapmanın yasak olduğu anımsatılırken, RTÜK Yayın İlkeleri Rehberi'nde de "Haberlerde yer alan aşırı şiddet görüntüleri flulaştırılma veya mozaikleme teknikleri ile verilmelidir.", "Yayınlarda hayvanlar, kötü davranış, şiddet ve işkenceye maruz kalmış veya fiziksel ve psikolojik acı içinde gösterilemez." ilkelerinin bulunduğu kaydedildi.

- "Yayınlarda daha dikkatli davranılması gerekmektedir"

RTÜK'ün medyaya yönelik yaptığı uyarıda, tüm bu kurallara karşın Sakarya'daki yavru köpekle ilgili süreçte medyanın tutumuna dikkat çekilerek, şunlar kaydedildi:

"Sakarya'da meydana gelen bir yavru köpeğin patilerinin ve kuyruğunun kesilmesine ilişkin haberlerde, mevcut durum haber içeriğinde eleştirilmekte ve yanlışlığı vurgulanmakta olsa da mezkur görüntülerin flulaştırma veya mozaikleme tekniği kullanılmaksızın olduğu gibi açıkça, kimi zaman daire içine alınarak ve tekrarlanarak yayınlanmasının televizyon ekranı aracılığıyla hayvan hakları ihlaline sebep olabileceği değerlendirilmiştir. Bu bağlamda, yapılacak yayınlarda daha dikkatli davranılması gerekmektedir."

- Çocuklar için "şiddeti öğretmeyin" çağrısı

Haber programlarını ebeveynleriyle birlikte çocukların da izlediğini aktaran RTÜK yetkilileri, öğrenme sürecindeki çocukların gözlemleyerek ve taklit ederek öğrendiğine işaret etti. Yetkililer, şunları kaydetti:

"Ekranlarda yer alan şiddet sahneleri, henüz algı düzeyleri gelişmemiş bireylere şiddet yöntemlerini de öğretmiş olmaktadır. Öyle ki televizyonda şiddet unsurları izleyen çocukların saldırgan davranışlar gösterdikleri, yaşadıkları dünyadan korktukları ve de şiddete karşı duyarsızlaştıkları uzmanlar tarafından belirtilmektedir. Dolayısıyla yayında, hayvana uygulanan eziyet, şiddet görüntülerinin kullanılmasının henüz gelişimlerini tamamlamamış bireyleri olumsuz etkileyebileceği düşünülmektedir."