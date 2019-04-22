RTÜK Başkanı Şahin'den 23 Nisan mesajı

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açıldığı bu gün, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir anlayışla çocuklara armağan edilmiştir. Geleceğimiz ve umudumuz çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyorum." dedi.

Şahin, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı. 23 Nisan'ın çocuklara adanmasında yatan mesajı bugünün yöneticileri olarak daha iyi anladıklarını belirten Şahin, "Millet iradesinin vücut bulduğu tarihtir. Milli iradenin tecelligahı Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açıldığı bu gün, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından, dünyada eşi ve benzeri olmayan bir anlayışla çocuklara armağan edilmiştir. Geleceğimiz ve umudumuz çocuklarımızın bayramını yürekten kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Şahin, çocuklara daha iyi bir gelecek, daha güçlü bir Türkiye bırakmak için çalıştıklarını, radyo ve televizyon yayıncılığı alanında düzenleme faaliyetleri yürütürken çocuklara, gençlere ve kadınlara pozitif ayrımcılık yaptıklarını aktardı.

RTÜK olarak çocukların ruhsal, fiziksel ve ahlaki gelişimine zarar verebilecek her türlü içeriğin önlenmesi için azami gayret gösterildiğini vurgulayan Şahin, çocukların zararlı yayınlardan korunması için başlattıkları akıllı işaretler uygulaması, medya okuryazarlığı gibi çalışmaların olumlu neticeler verdiğini vurguladı.

Şahin, yayıncılardaki hassasiyeti, tüketici konumundaki çocukların da farkındalığını arttırdıklarını, medyanın istismar ve şiddeti özendirici içeriklerden kaçınması için gerekli tedbirlerin de alındığını anlattı.

Sağlık Bakanlığı ile işbirliği içinde toplum üzerinde beslenme alışkanlıklarını değiştirebilecek bir etkiye sahip radyo ve televizyon yayınlarına ilişkin olarak bazı düzenlemeler yaptıklarını hatırlatan Şahin, çocukları obezite ve ona bağlı zararlı sonuçlardan korumak için aşırı tüketimi teşvik eden, tavsiye edilmeyen gıdaların reklamlarına sınırlama getirdiklerini bildirdi.

Şahin, "aile ve çocuk dostu" yapım ve dizilerin RTÜK ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından teşvik edilmesine yönelik yeni bir çalışma başlattıklarına dikkati çekerek çocuk ve gençlerin korunması için daha güzel projeler üreteceklerini belirtti. Ebubekir Şahin, şunları kaydetti:

"Çocukların şiddetten korunması için hazırlanan kamu spotlarımız, 'İyi Uykular Çocuklar' uygulamamız, daha önce düzenlediğimiz 1. Uluslararası Çocuk ve Medya Kongremiz, her şeyin en iyisini hak eden çocuklarımız için bir bir hayata geçirildi. 23 Nisan vesilesiyle bugüne kadar ülkemize hizmet etmiş bütün milletvekillerine şükranlarımı sunuyor, Türkiye Büyük Millet Meclisinin ilk başkanı, Cumhuriyetin banisi Gazi Mustafa Kemal ile tüm şehit ve gazilerimizi rahmetle yad ediyorum."



