RTÜK Başkanı Şahin'den 19 Mayıs mesajı

ANKARA (AA) - Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla gençlerin bayramını kutladı.

RTÜK Başkanı Şahin, yayımladığı mesajında, "Geleceğimizi emanet edeceğimiz gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun. İstiklal mücadelemizin başladığı bu anlamlı günü, toplumun en dinamik kesimi olan gençlere adayan cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bu vesileyle rahmet ve şükranla yad ediyorum." ifadesini kullandı.

Samsun'dan başlayan milli mücadelenin, milletin bağımsızlığıyla sonuçlandığını vurgulayan Şahin, şunları kaydetti:

"Büyük bir kahramanlık ve inançla ortaya konan eşsiz mücadele, Atatürk'ün 'en büyük eserim' dediği cumhuriyet ile sonuçlanmıştır. Bugün de Kurtuluş Savaşı'mızdaki aynı kararlılık ve birlik içerisinde ülkemize yönelik tehlikelere karşı aynı dirayeti gösteriyoruz."

- "İç ve dış tehditler kitle iletişim araçlarıyla ortaya çıkıyor"

Türkiye'ye yönelik iç ve dış tehditlerin bugün sadece konvansiyonel yöntemlerle değil kitle iletişim araçları aracılığıyla da ortaya çıktığına dikkati çeken Şahin, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunun için toplumu çok kolay etkileyebilen ve yönlendirebilen yayıncılık alanını düzenlerken azami titizlik gösteriyoruz. Milli ve manevi değerleri gözeten, teröre geçit vermeyen, milletimizin birlik ve beraberliğini güçlendiren radyo ve televizyon yayınlarının yapılması için çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz. Düzenleme ve denetleme faaliyetlerimizi yerine getirirken ülkemizi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşıyacak, umudumuz çocuk ve gençlerimizin kişisel gelişimlerine olumsuz etki edebilecek zararlı yayın içeriklerinden korunması için çok hassas davranıyoruz."

Özellikle gelişim çağında olan gençlerin istismar ve şiddet içeren zararlı yayınlardan korunması için RTÜK'ün akıllı işaretler uygulaması, bilinçli medya tüketimi amaçlayan medya okuryazarlığı çalışması gibi pek çok faaliyeti hayata geçirdiğinin altını çizen Şahin, şunları vurguladı:



"Akıllı cihazlar üzerinden internet medyasının etkisini artırmasıyla birlikte bu alanı da düzenlemek için çalışmalarımızı başlattık. Amacımız, bilinçli ve değerlerine bağlı gençlerin yetişmesine katkı sağlamaktır. Biliyoruz ki milli ve manevi değerlere sahip gençlerimiz, tıpkı kurtuluş mücadelemizde olduğu gibi aziz vatanımızı en iyi biçimde koruyacak ve istiklalimize sahip çıkacaklardır."

Şahin, vatan ve bayrak için canlarını feda eden kahraman ecdadı rahmetle andığını belirterek, gençleri de tebrik etti.

