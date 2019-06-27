Römork hırsızlığı şüphelileri yakalandı

KONYA (AA) - Akşehir'in Altuntaş ve Söğütlü mahalleleri ile çevre köylerden römork çaldığı ileri sürülen 2 şüpheli yakalandı.Alınan bilgiye göre Altuntaş ve Söğütlü mahalleleri ile çevre köylerden römork çaldığı iddia edilen...