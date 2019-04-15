ANKARA (AA) - Kültür ve Turizm Bakanlığı ile gerçekleştirilen "Kültürlerarası Kaynaşma" projesi kapsamında Ankara Üniversitesi öğretim elemanları ve öğrencileri, Avrupa Birliği dönem başkanı Romanya'nın başkenti Bükreş’te çeşitli bilimsel ve kültürel aktivitelerde bulundu.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş, Bükreş’teki üniversitelere ziyaretlerde bulunarak, Erasmus ve ikili anlaşmaların yanında kültür, sanat ve bilim etkinlikleri programlarını da kapsayan anlaşmalar imzadı.

Bükreş Ulusal Sanat Üniversitesi'nde, Anadolu kültürünü tanıtan defile ve yöresel el sanatlarının tanıtıldığı workshoplar ile kültür etkinlikleri de düzenlendi.

Romanya'da yapılan etkinlikler, Ankara Üniversitesini temsilen Beypazarı Meslek Yüksekokulu tasarım bölümleri tarafından hazırlanarak gerçekleştirildi.

Ankara Üniversitesi Beypazarı MYO Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin, Beypazarı Meslek Yüksekokulu, Kuyumculuk ve Takı Tasarımı, Moda Tasarımı, Ayakkabı Tasarım ve Üretimi tarafından bu yıl 3'üncüsü düzenlenen "Ankara Rüzgarı" giysi, takı ve ayakkabı defilesi ve kültür etkinlikleri programının Bükreş Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde düzenlendiğini söyledi.

Beypazarı Meslek Yüksekokulu öğrencileri, hocaları ve usta öğreticisi Hamiyet Gürelli’nin hazırladığı kıyafetlerin büyüleyici bir defileyle tanıtıldığını belirten Gültekin, "Defileye katılan izleyiciler büyük hayranlıkla etkinliği izledi. Etkinlikte telkari takı yapım tekniği, geleneksel ayakkabı üretimi gibi kültürümüzü tanıtan sanatsal etkinlikler ve workshoplar gerçekleştirildi. Ayrıca 'Ankara Rüzgarı' defilesinde Ankara yöresindeki el sanatlarından esinlenerek yapılan giysi, takı ve ayakkabılar yer aldı." diye konuştu.

Etkinliklere, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Erkan İbiş ve eşi Nebahat İbiş, Sağlık Kültür Dairesi Başkanlığı Koordinatörü Prof. Dr. Duygu Demiralp Özel ve Beypazarı Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Timur Gültekin ile Kültür ve Turizm Bakanlığı Araştırma ve Eğitim Genel Müdürü Okan İbiş katıldı.

- Eğitim anlaşmaları imzalandı

Rektör İbiş, üniversitenin ortağı olduğu bir proje kapsamında gerçekleştirdiği Bükreş Üniversitesi, Bükreş Politeknik Üniversitesi, Bükreş Tarımsal Bilimler ve Veteriner Tıbbı Üniversitesi, Bükreş Ekonomik Araştırmalar Akademisi ile eğitim anlaşmalarının yapıldığını aktardı.

Arad Üniversitesi temsilcileri ve Romanya Dil Enstitüsü genel müdürüyle görüşülerek, anlaşmalar imzalandığını anlatan İbiş, şu ifadeler yer verdi:

"Görüşmeler esnasında, tüm üniversite ve okul ile diğer temsilcileri ve müdürleri Türkiye’ye davet ettik. Bu anlaşmalar sayesinde Ankara Üniversitesi her iki üniversite ile karşılıklı eğitim amaçlı değişimler ve ders verme, alma etkinlikleri gerçekleştirebilecek."



