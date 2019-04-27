Romanya Büyükelçiliği Kapadokya'da sıcak hava balonu uçurdu

NEVŞEHİR (AA) - Romanya'nın Türkiye Büyükelçiliği tarafından Kapadokya'da sıcak hava balon uçuşu gerçekleştirildi.

Romanya'nın, Avrupa Birliği Konseyi Dönem Başkanlığı çerçevesinde "Fly RO-UE" sloganıyla yapılan etkinlik kapsamında, bölgede faaliyet sürdüren bir firmaya ait sıcak hava balonu yaklaşık iki ay süreyle Romanya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne tahsis edildi.

Sepetine Romanya bayrağı takılan sıcak hava balonu, ilk uçuşunu Büyükelçi Gabriel Şopanda ve büyükelçilik çalışanları ile gerçekleştirdi.

Etkinlikle ilgili AA muhabirine açıklamada bulunan Büyükelçi Şopanda, AB Konseyi Dönem Başkanlığı çerçevesinde farklı bir faaliyete imza atmak amacıyla bu etkinliği planladıklarını belirtti.

Kapadokya'ya daha önce de geldiğini ve bölgenin coğrafi yapısını ilgi çekici bulduğunu belirten Şopanda, "Kapadokya bölgesi çok güzel bir turizm merkezi. Romanya, AB Konseyi Dönem Başkanlığını yılbaşından beri yürütüyor. Bu süreçte farklı faaliyetler düzenliyoruz. Sıcak hava balonu ile düzenlenecek etkinlik de bunlardan birisidir." dedi.

Firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Dinler ise Romanya'nın, AB Konseyi Dönem Başkanlığına destek vermekten dolayı mutlu olduklarını belirterek, bölgeye bu ülkeden gelen turist sayısında her geçen gün artış yaşandığını dile getirdi.

Romanya Büyükelçiliği'ne tahsis edilen sıcak hava balonu, Avrupa Birliği Konseyi dönem başkanlığının bitimi olan 30 Haziran tarihine kadar bölgede hava şartlarının uygun olduğu günlerde uçuş gerçekleştirecek.

