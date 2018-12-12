Roman vatandaşların güçlendirilmesinin teşviki programı

ANKARA (AA) - Türkiye Belediyeler Birliği, Avrupa Konseyi ve Avrupa Birliği (AB) ortaklığında yürütülen "Yerelde İyi Yönetişimin ve Roman Vatandaşların Güçlendirilmesinin Teşviki (Romacted)" programı Ankara'da tanıtıldı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Genel Sekreter Vekili Ahmet Kazan, burada yaptığı konuşmada, yerel yönetimlerin AB katılım sürecindeki çalışmalarını desteklemek, belediyelerin AB'nin hibe, teknik yardım, eşleştirme gibi program ve imkanlardan yararlanmalarına yardımcı olduklarını söyledi.

Son yıllarda özellikle sosyal projelere ağırlık verdiklerini anlatan Kazan, bu kapsamda yerel düzeyde Roman vatandaşların güçlendirilmesi ve iyi yönetişimin artırılması amacıyla yürütülecek Romacted programının Arnavutluk, Bosna Hersek, Karadağ, Kosova, Makedonya, Sırbistan ve Türkiye'de eş zamanlı olarak 24 ay süreyle uygulanacağını belirtti.

Kazan, proje kapsamında Türkiye'de Edirne, Konak, Pendik, Şişli, Karadeniz Ereğli ve Canik Belediyelerinin pilot belediyeler olarak belirlendiğine dikkati çekerek Roman vatandaşların sosyal hayata tam anlamıyla entegrasyonu için gerekli tüm tedbirleri hem yerel düzeyde hem de merkezi yönetim kuruluşlarının desteğiyle ulusal düzeyde çeşitli faaliyetler gerçekleştirileceğini aktardı.

Romacted Program Yöneticisi Ana Oprisan da proje kapsamında belediyelerle çalışmanın halka direkt ulaşmak için önemli olduğunu vurguladı.

Roman vatandaşların durumlarının iyileştirilmesi için yerel yönetimlerin rolünün mühim olduğuna dikkati çeken Oprisan, "Uzun vadeli sürdürülebilir bir şekilde uygulanması için projenin yerel yönetimler tarafından yapılması gerekiyor." şeklinde konuştu.

"Projenin asıl sahibi belediyelerdir." diyen Oprisan, projenin yerel vatandaşın ihtiyacına göre, bölgesel farklılıklara dikkat edilerek şekil alacağını sözlerine ekledi.

Avrupa Konseyi Türkiye Ofisi Başkanı Michael Ingledow da Avrupa Konseyi ve TBB arasındaki bu iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek bu çalışmanın ileriki dönemlerde iş birliğini geliştirmek için önemli bir adım olduğunu vurguladı.