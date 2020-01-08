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Roma milli futbolcu Mert Çetin sayesinde bir kayıp çocuğa daha ulaştı
Serie A takımlarından Roma’nın geçen yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mert Çetin, transferiyle sarı-kırmızılı kulübün kayıp çocuklara ulaşılmasına yönelik sosyal sorumluluk kampanyasına bir kez daha katkıda bulundu.
Genel 08.01.2020, 23:40
ROMA (AA) - İtalyan ekibi Roma'nın, Londra merkezli "Missing People" (Kayıp İnsanlar) adlı kuruluşla yeni transferlerini duyururken, yaptığı sosyal sorumluluk kampanyası, milli futbolcu Mert Çetin ile bir kez daha amacına ulaştı.
Roma, geçen yıl 16 Ağustos’ta transferini açıkladığı Türk futbolcunun duyurusunu yaparken, aynı zamanda kayıp ilanı verdiği 15 yaşındaki bir İngiliz erkek çocuğun bulunduğunu açıkladı.
Mert'in transfer duyurusunda gösterilen klip sayesinde, daha önce 23 Ağustos’ta yine İngiltere'de kaybolan 15 yaşındaki bir kızın bulunmasını sağlamıştı.
İtalyan takımı, Mert Çetin'in transferini 30 saniyelik bir görüntü eşliğinde sosyal sorumluluk kampanyasıyla duyurmuştu.