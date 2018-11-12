Rocket Lab ilk ticari uydu fırlatışını yaptı

ANKARA (AA) - Rocket Lab'dan yapılan açıklamada, şirketin ilk ticari uydu kargosunu kendi üretimi Electron roketi ve fırlatma sistemiyle pazar günü Yeni Zelanda'nın kuzeydoğusundaki Mahia Yarımadası'ndan uzaya yolladığı bildirildi.

Roketin 6 hafif ticari uyduyu başarıyla yörüngeye yerleştirdiği belirtildi.

Özel bir şirkete ait ilk fırlatma sistemi olan platform ilk kez ticari amaçlı bir fırlatış için kullanmış oldu.

Şirket, Electron roketiyle ocak ve nisan ayında başarılı test fırlatışları gerçekleştirmişti.

Platformun haftada bir fırlatış yapabilecek kapasiteye ulaşması hedefleniyor.

Rocket Lab'ın geliştirdiği Electron mekiği, ABD'li girişimci Elon Musk'ın sahibi olduğu SpaceX gibi özel mekik ve uzay aracı üreticilerinin yaptığı mekiklerin aksine ağırlığı birkaç tona ulaşan yükler yerine 150 kiloya kadarki daha hafif yükleri taşıyabiliyor.

Karbon fiber malzemeyle inşa edilen ve elektrikli bir motora sahip olan mekik, gövdesini hafif kılan bu özellikleri sayesinde daha düşük maliyetlerle uzaya fırlatılabiliyor.

Şirketin kendi işlettiği platformdan yapılan bir fırlatışın maliyeti yaklaşık 5 milyon dolar. NASA'nın Mars'a insanlı uzay araçları yollamak üzere inşa ettiği SLS mekiğinin uçuş başına maliyetinin ise 500 milyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Daha önce farklı kurum ve firmalar için uzaya iletişim ve gözlem uyduları yollayan SpaceX, ticari amaçlı uydu fırlatışı yapan ilk özel şirket olmuştu.