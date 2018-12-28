Robotik kodlama projesi devam ediyor

YOZGAT (AA) – Yerköy'de robotik kodlama eğitimleri sürüyor.

Yozgat Yerköy İlçe Milli Eğitim Müdürü Doğan Genç, valilik bünyesinde başlatılan "kodluyoz" projesi kapsamında çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Genç, "İlçemiz Mehmet Akif Ersoy Ortaokulu'nda kurulan Robotik Kodlama Atölyesi'nde öğretmen eğitimlerimizin 3’üncüsü tamamlanmak üzere. İlçemiz koordinatörü Suat Atilla tarafından düzenlen kurs ile öğretmenlerimiz hem kendilerini kodlama konusunda geliştiriyor hem de öğrencilerine kodlama konusunda daha sağlıklı rehberlik yapıyorlar. 21. yüzyılın donanımlarına sahip öğretmen modeli yetiştirmek için Robotik Kodlama Eğitimlerimiz devam edecektir." dedi.

