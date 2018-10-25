Robert De Niro'nun restoranında şüpheli paket alarmı

ANKARA (AA) - NBCNews'in emniyet yetkililerine dayandırdığı haberine göre, aktör Robert De Niro'nun New York'taki Tribeca Grill adlı restoranına şüpheli bir paket gönderildi.

Paketin, eski ABD başkanları Barack Obama ve Bill Clinton'ın evleriyle CNN'in New York ofisi dahil olmak üzere birçok adrese gönderilen ve içinde patlayıcı madde bulunan paketlerle bağlantısı olduğundan şüpheleniliyor.

New York polisi, paket gönderildiği sırada restoranın boş olduğunu açıkladı.

De Niro'nun, ABD Başkanı Donald Trump'ı sert bir dille eleştirdiği ve "ulusal felaket" olarak değerlendirdiği biliniyor.

ABD'de bomba paniği

Eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Washington'daki evi ile eski ABD Başkanı Bill Clinton ve eski Dışişleri Bakanı eşi Hillary Clinton'ın New York'un banliyösü Chappaqu'daki evlerine, içerisinde patlayıcı madde olan paketler gönderilmişti.

Amerikan Gizli Servisi, iki eski başkanın evindeki paketlerin, "patlayıcı madde içerme riskine karşı postalara yapılan rutin denetimler esnasında" tespit edildiğini ve gerekli işlemlerin yapıldığını açıklamıştı. Paketlerin, Obama ve Clinton'a ulaşmadan önce ele geçirildiği kaydedilmişti.

Bu arada New York Polisi, yayın kuruluşu CNN'in de içinde bulunduğu Time Warner Center'a da benzeri bir paket gönderildiğini açıklamıştı. Macar asıllı Amerikalı milyarder iş adamı George Soros'un New York'taki evinin posta kutusunda hafta başında patlayıcı madde bulunmuştu.

Trump, Wisconsin'deki kampanya mitinginde patlayıcı madde bulunan paketlerle ilgili "Tüm tarafların barış ve uyum içinde bir araya geldiğini görmek istiyoruz. Her türlü siyasi şiddet eylemi veya tehdidi, demokrasimizin kendisine bir saldırıdır." ifadesini kullanarak, bu suçu işleyenleri yakalama sözü vermişti.

Muhabir: Gamze Türkoğlu Oğuz