Rize’de Kayak Turizmi

Rize’nin yüksek kesimlerinde erimeyen kalın kar tabakası kayakseverlere Nisan ayında kayak yapma imkanı tanıyor.Türkiye’nin bir çok bölgesinde bahar mevsimi yaşanırken Rize’nin yüksek kesimlerinde Kış şartları etkisini sürdürüyor. Rize’nin yüksek kesimlerinde kar kalınlığı yer yer 2 metreyi buluyor. Nisan ayına rağmen erimeyen kalın kar kütlesi ise kayak severler için bulunmaz bir fırsat oluşturuyor.KTÜ Dağcılık ve Kış Sporları ekibinden Doç. Dr. Serdar Topaloğlu öğretim görevlileri Sercan Erol ve Ersan Başar Çamlıhemşin İlçesi Kavrun Yaylası’nda 2 metreyi bulan kar örtüsünde kayak yaptılar. Kayakçılar Nisan ayında ülkedeki bir çok kayak merkezinde kar bulunmadığını, Doğu Karadeniz Bölgesi’nin bu manada önemli bir özelliğe sahip olduğunu dile getirip bölgede kayak alanında yatırımların arttırılması gerektiğini söylediler.