Rize Emniyet Müdürü Verdi silahlı saldırıda şehit oldu

RİZE/ANKARA (AA) - Alınan bilgiye göre, Rize'nin Derepazarı ilçesinde görevli polis memuru İ.H.S, Emniyet Müdürü Altuğ Verdi ile görüşmek üzere İl Emniyet Müdürlüğüne geldi.

Cep telefonu ve silahını güvenlikte bırakarak Verdi'nin makamına giren İ.H.S, bir süre görüştükten sonra buradan ayrıldı.

Cep telefonu ve silahını aldıktan sonra geri dönen İ.H.S, koşarak girdiği makam odasında, Emniyet Müdürü Verdi, Personel Şube Müdürü Ercan Polat ile koruma memuru Yiğit Can Köksal'ı silahla vurdu.

Verdi hastanede şehit oldu

Yaralanan Verdi, Polat ve Köksal hastanelere kaldırıldı.

Rize Valisi Kemal Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, silahlı saldırıya uğrayan Verdi'nin şehit düştüğünü söyledi.

Şüpheli polis memuru yakalandı

Emniyet Müdürü Verdi ile yer değişikliği için görüşmek istediği öğrenilen İ.H.S, güvenlik güçlerince gözaltına alındı.

Geniş güvenlik önlemi alındı

Olayın ardından çevik kuvvet ve özel harekat ekipleri binaya girdi.

Polis, bina ve çevresinde geniş güvenlik önlemi aldı.

Oktay: Tayin talebiyle makama çıkmıştı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Genel Kurulunda, 2019 yılı bütçe görüşmeleri sırasında, saldırıyla ilgili bilgi verdi.

Olayın, saat 14.50 sıralarında meydana geldiğini belirten Oktay, "Rize İl Emniyet Müdürlüğü binası içerisinde, Derepazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru İ.H.S, il emniyet müdürü görüş gününde, tayin talebiyle makama çıktığı esnada, bilinmeyen bir nedenle İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'yi boynundan, Personel Şube Müdürü Ercan Polat'ı sol göğsüve sırtından, polis memuru Yiğit Can Köksal'ı bacağından yaralamıştır." açıklamasında bulundu.



Yaralıların, Rize Devlet Hastanesinde tedavi altına alındığını aktaran Oktay, ancak İl Emniyet Müdürü Altuğ Verdi'nin, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olduğunu söyledi.

Yıldırım'dan taziye mesajı

TBMM Başkanı Binali Yıldırım ise yayımladığı taziye mesajında, "Benim de yakın korumalığımı yapan emniyet müdürümüze Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

İçişleri Bakanı Soylu Rize'ye gidecek

Öte yandan, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Verdi'nin şehit edildiği silahlı saldırı dolayısıyla Rize'ye gideceği bildirildi.

Altuğ Verdi'nin öz geçmişi

Rize Emniyet Müdürü Altuğ Verdi, 1972 yılında İstanbul’da doğdu.

Polis Kolejinden 1989'da, Polis Akademisinden 1993'te mezun olan Verdi, sırasıyla İstihbarat Daire Başkanlığı, Türkiye Cumhuriyeti Kudüs Başkonsolosluğu, Şırnak Emniyet Müdürlüğü, Adana Emniyet Müdürlüğü, Birleşmiş Milletler Kosova Barış Gücü, Birleşmiş Milletler Haiti Barış Gücü, Mersin Emniyet Müdürlüğü, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ve Başbakanlık Koruma Dairesi Başkanlığında değişik rütbelerde görev yaptıktan sonra 28 Aralık 2016'da 1. Sınıf Emniyet Müdürlüğüne terfi etti.

İyi derece İngilizce bilen Verdi, ABD ve Almanya başta olmak üzere birçok yabancı ülke nezdinde düzenlenen toplantı ve programlarda Türkiye'yi temsil etti.

Evli ve bir kız babası Verdi, Rize Emniyet Müdürlüğü görevine 19 Ağustos 2017'deki kararnameyle atanmıştı.

Muhabir: Muhittin Sandıkçı-Orhan Onur Gemici-Meltem Öztürk