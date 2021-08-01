Rıza Kayaalp Tokyo 2020 Final Maçı Ne Zaman? Canlı izle

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Rıza Kayaalp, 130 kiloda Alman Eduard Popp ile çeyrek finalde karşılaştı.

Rakibi karşısında rahat bir mücadele çıkaran Kayaalp, Popp’u 6-2 yenerek yarı finale yükselmeyi başardı.

Kayaalp yarı finalde daha önce birçok kez karşılaştığı Kübalı Mijain Lopez Nunez ile final için mücadele verecek.

Kariyerinde bir bronz ve bir gümüş olimpiyat madalyaları bulunan Rıza Kayaalp, Nunez ile TSİ 12.30’da karşılaşacak.

TIKLA İZLE