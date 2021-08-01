Son Dakika

Rıza Kayaalp Tokyo 2020 Final Maçı Ne Zaman? Canlı izle

Rıza Kayaalp ile Mijain Lopez Nunez arasındaki karşılaşma bugün TSİ 12.30'da başlayacak. TIKLA İZLE

Genel 01.08.2021, 11:41 01.08.2021, 11:58
Rıza Kayaalp Tokyo 2020 Final Maçı Ne Zaman? Canlı izle

2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Rıza Kayaalp, 130 kiloda Alman Eduard Popp ile çeyrek finalde karşılaştı.

Rakibi karşısında rahat bir mücadele çıkaran Kayaalp, Popp’u 6-2 yenerek yarı finale yükselmeyi başardı.

Kayaalp yarı finalde daha önce birçok kez karşılaştığı Kübalı Mijain Lopez Nunez ile final için mücadele verecek.

Kariyerinde bir bronz ve bir gümüş olimpiyat madalyaları bulunan Rıza Kayaalp, Nunez ile TSİ 12.30’da karşılaşacak.

TIKLA İZLE

Yorumlar (0)
banner287
banner269

Gelişmelerden Haberdar Olun

@