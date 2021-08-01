Son Dakika
Rıza Kayaalp Tokyo 2020 Final Maçı Ne Zaman? Canlı izle
Rıza Kayaalp ile Mijain Lopez Nunez arasındaki karşılaşma bugün TSİ 12.30'da başlayacak. TIKLA İZLE
Genel 01.08.2021, 11:41 01.08.2021, 11:58
2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda dünya ve Avrupa şampiyonlukları bulunan Rıza Kayaalp, 130 kiloda Alman Eduard Popp ile çeyrek finalde karşılaştı.
Rakibi karşısında rahat bir mücadele çıkaran Kayaalp, Popp’u 6-2 yenerek yarı finale yükselmeyi başardı.
Kayaalp yarı finalde daha önce birçok kez karşılaştığı Kübalı Mijain Lopez Nunez ile final için mücadele verecek.