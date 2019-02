'Riskli yapıların tahliyesinde halkımdan destek bekliyorum'

MANİSA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen mitinginde halka hitap etti.



AK Parti olarak 2002 yılında Türkiye'yi şaha kaldırmak üzere yola çıktıklarında ilham aldıkları şehirlerden birinin de Manisa olduğunu aktaran Erdoğan, bu kadim kentten hem ilham aldıklarını hem de büyük destek gördüklerini söyledi.



Erdoğan, 31 Mart'ta Manisa'nın desteğine talip olduklarını dile getirerek, "Bakın büyükşehirde ve 6 ilçemizde Cumhur İttifakı, 11 ilçemizde AK Parti adaylarına destek bekliyoruz." dedi.



"Vatandaşlarımdan destek bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şehirde 7 bin 800 toplu konut projesini hayata geçirdiklerine vurgu yaparak, sözlerini şöyle sürdürdü:



"Buradan şimdi bir şey söylüyorum, ben halkımdan, ekranları başında bizi izleyen vatandaşlarımdan destek bekliyorum. Nedir o? Bakın geçenlerde İstanbul Kartal'da bir olay yaşadık, 21 vatandaşımızı kaybettik. 14'ü hastanedeydi. Hepsini ziyaret ettik. Şimdi Karabağlar'da, İstanbul'un benzeri o şeyler Allah göstermesin İzmir'de olabilir. Aynı şey bakıyorsunuz Bergama'da, Bornova'da buralarda olabilir. Diyoruz ki yazıktır günahtır. İş işten geçtikten sonra bağırmanın, ağlamanın bir faydası var mı, yok. İşte bu kaçak yapılardan diyorum ki gelin bak her türlü tedbiri aldık Çevre Şehircilik Bakanım bütün 81 vilayete yazılarını gönderdi. Dedi ki 'Bu tür kaçak yapılar, bunlardan bir an önce çıkın, kiranızı da biz vereceğiz, yerleşin, biz de oraları yıkalım ve oralarda TOKİ olarak süratle sağlam, güvenilir binalar yapalım.' Ben dikey mimariye karşıyım. Yatay mimariyle yani şurada gördüğünüz gibi zemin artı 4, bilemediniz zemin artı 5 kat binalarla bu işi yapalım. Sağlam yapalım ve oralara da vatandaşlarımızı yerleştirelim. Bu konuda halkımdan destek, yardım bekliyorum çünkü ben vatandaşımı seviyorum, milletimi seviyorum, bu adımı atmamız lazım diyorum. Zira uzun yıllardır milletimizin hasretle beklediği imar meselesini çözmek zorundayız."



"2 bin 400 işçimize kömür işletmemizin şirketinde kadro veriyoruz"

Manisa'yı tüm ilçeleriyle kalkındırmayı sürdüreceklerine işaret eden Erdoğan, şöyle konuştu:



"Soma Işıklar bölgesinde 5 yıl önce elim bir kaza yaşanan maden ocağının işletmesini Türkiye Kömür İşletmeleri Kurumumuza bağlı bir şirkete devrediyoruz. Burada çalışan 2 bin 400 işçimize de kömür işletmemizin şirketinde kadro veriyoruz. Dün gece itibarıyla bu işçilerimizin tamamının yeni şirkete nakilleri yapıldı. Şimdi bunu CHP'liler gelir istismarını yapar. 'Bak sizi açıkta bıraktılar, boşta bıraktılar.'... İşleri güçleri bu... Hep ortalığı karıştırmak. Bu yalana, müfterilere, iftiracılara sakın aldanmayın. Şimdilik mevcut işçileri aldık. Burada çalışırken geçtiğimiz yıl işlerine son verilmiş olan 200 civarındaki işçimizin durumlarını da biliyorum. İnşallah onları da sonraki alımlarda değerlendireceğiz. Bunun yanında Soma'da üretim için devredilecek yeni sahalarda da 10 bin ilave istihdam bekliyoruz. İnşallah Manisa'yı tüm ilçeleriyle kalkındırmaya, geliştirmeye, büyütmeye devam edeceğiz."



"Türkiye geleceğe doğru yol alacak"

Erdoğan, yapılan her seçimde milli iradenin, demokrasinin, hukukun, adaletin, kalkınmanın yanında yer alan milletten son bir gayret beklediklerini vurgulayarak, konuşmasına şöyle devam etti:



"Nisan ayıyla birlikte Türkiye tamamen reform gündemine, büyük projelerine, büyük yatırımlarına odaklanmış olarak geleceğe doğru yol alacaktır. Tabii birileri bundan rahatsız oluyor, olacak. Onun için de tüm güçleriyle mart seçimlerinde önümüzü kesmeye çalışıyorlar. Cumhur İttifakı'nın karşısında kimler var? Kandil'den gelen talimat var. CHP kimlerle beraber yürüyor? Bölücü terör örgütüyle beraber yürüyor. Ben Ege'den ekranları başında bizi izleyen CHP'li kardeşlerime, tüm vatandaşlarıma sesleniyorum, gelin bu oyunu 31 Mart'ta bozun. Bölücü terör örgütüyle el ele, omuz omuza, dirsek dirseğe yürüyen, onlarla beraber milletini aldatmaya kalkanlara sizler gelin bir cevap verin. Bu CHP yönetimi çöp, çukur, çamurdur. Bu CHP yönetimi yokluktur, yoksulluktur, yasaklardır. 'Üç Y'... İstanbul'u CHP yönetiminden 1994'te çöp, çukur, çamurdan aldık, yokluktan aldık, yasaklardan aldık ama hamdolsun başka bir İstanbul meydana getirdik. Şimdi aynısını diyoruz İzmir'de de yapalım. İzmirli bütün hemşehrilerinize, dostlarınıza, akrabalarınıza bunu söyleyin."



"Heybelerinde iftira var"

İzmir'de kendisini her alanda ispatlamış ve gayet iyi yetiştirmiş, Denizli'de iki dönem belediye başkanlığı yapmış, Ekonomi Bakanlığı görevinde bulunmuş Nihat Zeybekci'yi aday gösterdiklerine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:



"Çünkü İzmir'e bunlar yakışmıyor. İzmir'i bunlar mahvettiler. İşte Körfez'in halini görüyorsunuz değil mi? Pislikten geçilmiyor, kokudan geçilmiyor. İstanbul'un da Haliç'i böyleydi. Kokudan geçilmiyordu ve o Haliç'i bu kardeşiniz temizledi. Şimdi orada balık tutuluyor, şimdi orada yüzülüyor. Bu hale geldi. İş bilenin, kılıç kuşananındır. Onun için gerek HDP gerek CHP gerek İYİ Parti gerek Saadet, bunların yönetimi dörtlü çeteyi oluşturdu. Onlara destek veren kardeşlerime diyorum gelin bu oyunu bozun, gelin bu oyunu bozun. Bunu bozarsanız, gönül verenler siz bozacaksınız. Ele ele verelim ve bu iş bitsin. Şu Manisa türküsü sanki böyleleri için söylenmiş. 'Karşımdan gelir oğlu, selviye benzer boyu, bakmayın çalımına heybesi saman dolu.' Bu CHP'nin de yanına aldığı öteki partilerin de çalımlarına bakmayın. Bunların heybesinde ne hizmet var, ne proje var, ne gayret var. Bunların heybesinde saman bile yok. Bunların heybesinde sadece iftira var, hakaret var, ihanet var, kavga var. Kavga dedikse sanmayın Türkiye'nin düşmanlarıyla kavga ediyorlar, kendi içlerinde post kavgası, rant kavgası. Bundan başka bir şey yapmıyorlar. Hem de öyle bir kavga ki başka bir işe bakacak fırsat dahi bulamıyorlar.



"Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayına ilişkin de şu görüşlerini paylaştı:



"Bu partinin İzmir'deki adayı ülkemiz tarihinin en karanlık döneminin başsavcısı olan babası Nurettin Soyer'e canhıraş bir şekilde sahip çıkıyor. Tabii babaya sahip çıkmak başka, babanın karanlık ve zorba mirasına sahip çıkmak bambaşka. Bu şahıs her şeyiyle babasına sahip çıkıyor. CHP'nin Genel Başkanı da 'başarılı bir hukukçu' diyerek, bu darbecinin sahiplenilmesine destek veriyor. İYİ Parti'nin ki de öyle. Halbuki Nurettin Soyer ismini yolu Mamak'a düşen herkes çok iyi bilir. Kendisi kurduğu işkence tezgahlarıyla, hukuk katili iddianameleriyle, vicdana ve ahlaka sığmayan ithamlarıyla tam bir zalimdir. Tencere yuvarlanmış kapağını bulmuş dedikleri bu olsa gerek.



12 Eylül'ün zalim savcısının mirası bugün CHP'de vücut buluyor. Ülkemizdeki tüm darbelerin açık ve aleni destekçisi CHP bu kötü mirasını bugün de devam ettiriyor. Aynı CHP bölücü terör örgütü PKK'nın da ihanet çetesi FETÖ'nün de en büyük taşeronudur. İşkenceciden teröriste, hainden sapkına kadar herkesi toplayan bu partinin tek bir derdi var, o da Türkiye'nin yükselişini, şahlanışını durdurmaktır. CHP ile görünürdeki ittifakın diğer iki partisi bu durumu nasıl içlerine sindirebiliyor onu bilmiyoruz. Ama bildiğim şudur, hem CHP'ye hem de ittifakın diğer partilerine gönül vermiş insanlar bu durumdan çok rahatsız. Şimdilik 'kan kusup, kızılcık şerbeti içtik' diyorlar. Ama nereye kadar sabrederler, tahammül ederler, görmezden gelirler orası meçhul. İnşallah 31 Mart seçimleri bu partiler açısından bir sorgulama bir hesaplaşma, bir arınma vesilesi olacaktır."



"Zillet ittifakını çökertelim"

Erdoğan, Cumhur İttifakı'nı 15 Temmuz gecesi sokaklarda, meydanlarda gözü dönmüş bir şekilde ülkeye saldıran terör örgütlerinin bombaları, kurşunları altında kurduklarını belirtti.



Cumhur İttifakı'nı pazara kadar değil, mezara kadar kurduklarını ve şimdi de bu anlayışla yola devam ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "AK Parti'li kardeşlerim aman aranızda en ufak bir oy kaybı olmamalı. MHP'li kardeşlerim aranızda en ufak bir oy kaybı olmamalı. AK Parti'nin MHP'nin oyları öyle konsolide olmalı ki öyle bir beraber olmalı ki 31 Mart'ta zillet ittifakını ne yapalım? Çökertelim." diye konuştu.



Öğrencilerin çalışmalarını inceledi

Erdoğan, mitingin ardından Manisa Valiliğini ziyaret etti. Valilik binasına geçerek şeref defterini imzalayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vali Ahmet Deniz'den kentte yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra burada Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü kabul etti ve belediyenin çalışmaları hakkında bilgi aldı.



Erdoğan, ziyaretin ardından, öğrencilerin İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonunda yürütülen "Kodla Manisa" projesi kapsamındaki çalışmalarını inceledi.