Riskli yapılara ilişkin şikayetler arttı

ANKARA (AA) - AYŞE ŞENSOY BOZTEPE - İstanbul Kartal'da 21 kişinin hayatını kaybettiği, 14 kişinin yaralandığı Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından, "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Tapu Kadastro Çağrı Merkezi ALO 181" hattının görevlileri, riskli binalarla ilgili 2 bin 87 çağrıya yanıt verdi.

Bakanlıktan alınan bilgiye göre, Çevre ve Şehircilik Bakanlığının, vatandaş ile Bakanlık arasında köprü vazifesi görmesi ve vakit kaybının önüne geçilmesi amacıyla hizmete aldığı "ALO 181 Çağrı Merkezi", vatandaşın talep, beklenti ve şikayetlerinin çözümüne katkı sağlıyor.

Bu kapsamda, 6 Şubat'ta İstanbul'un Kartal ilçesinde yaşanan üzücü olaydan sonra vatandaşlar riskli binalarla alakalı müracaatlarını ALO 181'e iletti.

Olaydan sonra 2 bin 87 kişi aradı

Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesinin ardından çağrı merkezine gelen "riskli yapı, riskli alan" içerikli müracatlarda ciddi oranda artış oldu.

Olay günü ile 1 hafta öncesi çağrı merkezini Türkiye genelinden 93, İstanbul'dan 40, Kartal'dan da 3 kişi ararken, bu sayı olayın yaşandığı günden 17 Şubat'a kadar ise Türkiye genelinden 2 bin 87'ye, İstanbul'dan 1486'ya, Kartal'dan da 473'e yükseldi.

Vatandaşlar, Türkiye genelinde riskli binalarla ilgili müracaatlarını "Çevre ve Şehircilik Bakanlığı-Tapu Kadastro Çağrı Merkezi" olan "ALO 181"e yapabiliyor.

Kartal'da Orhantepe Mahallesi Bankalar Caddesi Sema Sokak'taki Yeşilyurt Apartmanı'nın 6 Şubat'ta çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi de yaralı olarak kurtarılmıştı.