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Risk oluşturan elektrik direkleri kaldırılıyor

Derinkuyu ilçesinde sokak ortasında bulunan ve araç geçişini engelleyen elektrik direği belediyenin girişimleri sonucu yerinden kaldırıldı.

05 Ocak 2018 Cuma 10:26
Risk oluşturan elektrik direkleri kaldırılıyor
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Derinkuyu ilçesinde sokak ortasında bulunan ve araç geçişini engelleyen elektrik direği belediyenin girişimleri sonucu yerinden kaldırıldı.

Yeni mahalle Gölcük Yolu sokakta, yıllardır yol ortasında bulunan direk, MEDAŞ ekiplerince sökülerek uygun bir alana kaldırıldı.

Belediye Başkanı Ahmet Balcı, gazetecilere yaptığı açıklamada, direğin uzun süredir can ve mal güvenliğine yönelik risk oluşturduğunu belirterek, "Yol ortasında bulunan direğin kaldırılması için yetkililere talepte bulunduk. Benzer durum içeren farklı alanlarda da çalışma yapacağız." dedi.

Son Güncelleme: 05.01.2018 10:38
Anahtar Kelimeler:
NevşehirKaymaklı Belediye Başkanı Halit ElmaDerinkuyu
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