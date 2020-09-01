Reytingleri alt üst edecek Maria ile Mustafa 1. bölüm fragmanı yayınlandı

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor.

atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı Maria ile Mustafa'nın yayın tarihi belli oldu.

6 Eylül Pazar akşamı seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi, Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor. Usta yönetmen Faruk Teber'in yönetmen koltuğuna oturduğu Maria ile Mustafa'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.

Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent'in başrollerini paylaştığı, Haldun Boysan, Alpay Atalan, Ezgi Çelik, Haki Biçici, Zeynep Gülmez, Hülya Gülşen, Tuğba Tutuğ gibi isimlerin de rol alacağı dizi, hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

Maria ile Mustafa 6 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de atv'de!

Maria ile Mustafa 1. bölüm fragmanı