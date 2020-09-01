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Reytingleri alt üst edecek Maria ile Mustafa 1. bölüm fragmanı yayınlandı
Nevşehir'in Ürgüp ilçesinde uzun zamandır çalışmaların devam ettiği dizide yayın için sona gelindi. Maria ile Mustafa dizisi 1. bölümüyle 6 Eylül 2020 Pazar akşamı ATV'de olacak. Maria ile Mustafa'nın bu hafta yayınlanacak ilk bölümünde neler yaşanacak?
Genel 01.09.2020, 11:39 01.09.2020, 11:46
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor.
atv ekranlarında izleyiciyle buluşacak olan, başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in paylaştığı Maria ile Mustafa'nın yayın tarihi belli oldu.
6 Eylül Pazar akşamı seyirciyle buluşmaya hazırlanan dizi, Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alıyor. Usta yönetmen Faruk Teber'in yönetmen koltuğuna oturduğu Maria ile Mustafa'nın yapımını NTC Medya, yapımcılığını ise Mehmet Yiğit Alp üstleniyor.
Maria ile Mustafa 6 Eylül Pazar akşamı saat 20.00'de atv'de!
Maria ile Mustafa 1. bölüm fragmanı