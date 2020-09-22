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Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Eylül 2020 Pazartesi

21 Eylül 2020 tarihli reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi gününün en çok izleneni TV8 Masterchef olacak mı

Genel 22.09.2020, 10:50 22.09.2020, 11:23
Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Eylül 2020 Pazartesi
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21 Eylül 2020 tarihli reyting sonuçları henüz açıklanmadı.

20 Eylül 2020 Sonuçları 

Total'de 1.sırada TV8’de yayınlanan “Mastercheff Türkiye”, 2.sırada Show TV’de ekrana gelen “A.Rıza”, 3.sırada FOX TV’de izleyici ile buluşan “Savaşçı” yer aldı.

AB'de ise 1.sırada “Mastercheff Türkiye”, 2.sırada “A.Rıza”, 3.sırada “Mastercheff Türkiye”in özeti yer aldı.

Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.

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