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Reyting sonuçları açıklandı mı? 21 Eylül 2020 Pazartesi
21 Eylül 2020 tarihli reyting sonuçları açıklandı mı? Pazartesi gününün en çok izleneni TV8 Masterchef olacak mı
Genel 22.09.2020, 10:50 22.09.2020, 11:23
21 Eylül 2020 tarihli reyting sonuçları henüz açıklanmadı.
20 Eylül 2020 Sonuçları
AB'de ise 1.sırada “Mastercheff Türkiye”, 2.sırada “A.Rıza”, 3.sırada “Mastercheff Türkiye”in özeti yer aldı.
Not: TİAK'ın aldığı karar nedeniyle reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.