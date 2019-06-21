Restoranlardan online siparişte yüksek komisyon isyanı

İSTANBUL (AA) - Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Genel Başkanı Ramazan Bingöl, online yemek sipariş platformlarının zaman zaman yüzde 12'yi aşan komisyon oranlarının restoran ve lokantacıları bezdirdiğini belirterek, kesinti oranlarının düşmemesi halinde kendi sipariş platformlarını kuracaklarını ve diğerlerini boykot edeceklerini söyledi.

Bingöl, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde 100 bin civarında restoran ve lokanta bulunduğunu, bu işletmelerde istihdam edilen kişi sayısının 1,5 milyonu aştığını kaydetti.

Restoranların istihdamın yanı sıra tarım, gıda, hayvancılık, züccaciye, mobilya gibi sektörleri direkt etkilendiğini hatırlatan Bingöl, özellikle ülke çiftçisi ve besicisinin birinci dereceden müşterilerinin bu restoranlar, sektörü ayakta tutan dinamiklerden birisinin de restoran ve lokantalar olduğunu bildirdi.

Bingöl, sektörde faaliyet gösteren 100 bin işletmenin yüzde 60'a yakınının online yemek sipariş platformlarına üye olduğunu kaydederek, son dönemde söz konusu platformlardan şikayetlerin arttığını vurguladı.

Artan maliyetler ve yoğun rekabet nedeniyle restoran ve lokantaların düşük karlarla ayakta kalmaya çalıştığının altını çizen Bingöl, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Buna rağmen online yemek sipariş platformlarının zaman zaman yüzde 12'yi aşan komisyon oranları artık bizleri bezdirdi. Online yemek platformu olup, kurye hizmeti veren firmalar da yüzde 32-35 oranında komisyon almaktadır. Düşük karlarla ayakta kalmaya çalışan işletmelere ek yük getiren bu yüksek oranlar malesef bizleri çok zorluyor."

"Mevcutları boykot edip yenisini kurabiliriz"

Bingöl, kesilen oranların artık yüzde 12'leri aştığını yineleyerek, bu oranın çok yüksek ve kabul edilemez olduğunun altını çizdi.

Bu oranların düşmemesi halinde dernek olarak tıpkı yemek çekinde olduğu gibi radikal kararlar alacaklarını vurgulayan Bingöl, bir an önce bu oranların düşürülmesini talep etti.

Bingöl, bu oranların düşürülmemesi halinde ne yapacaklarına dair ise şu ifadeleri kullandı:

"Bu oranların düşmemesi halinde mevcut platformlardan milli ve yerli olan birisi ile anlaşacağız veya kendimiz dernek olarak yeni bir internet sitesi kuracağız. Ayrıca diğer tüm online yemek platformlarını da hiçbir üretici ve tüketiciyi mağdur etmeyecek şekilde boykot edeceğiz. Bizim beklentimiz bu oranların makul düzeylere, yüzde 3-4 seviyesine, kurye hizmeti veren yemek platformlarının komisyon oranlarının ise yüzde 16-17 seviyesine çekilmesi. Söz konusu platformların bir an önce harekete geçmesini talep ediyoruz. Yoksa dediğim gibi hepsini boykot edeceğiz."