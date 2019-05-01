"Ressam Şefik Bursalı Resim Yarışması"nın ödülleri sahiplerini bulacak

ANKARA (AA) - Ressam Şefik Bursalı'nın anısını yaşatmak ve sanatçıların plastik sanatlar alanındaki çalışmalarını desteklemek amacıyla bu yıl 18'incisi düzenlenen Şefik Bursalı Resim Yarışması'nın ödül töreni ve sergi açılışı yarın gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Bakanlık tarafından bu yıl Milli Mücadele'nin 100'üncü yılına ithaf edilen yarışmanın ödül töreni ve sergi açılışı yarın saat 18.00'de Eskişehir Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde yapılacak.

Yarışmaya katılan 526 eseri kapalı isim yöntemiyle değerlendiren seçici kurul, 5 eseri ayrı ayrı 8 bin lira başarı, 5 eseri ise ayrı ayrı 5 bin lira mansiyon ödülüne layık gördü. Sergilenmeye layık görülen 38 eserin sahipleri de yine ayrı ayrı 750 lira ile ödüllendirilecek.

Prof. Dr. Lale Altınkurt, Prof. Hayri Esmer, Prof. Mehmet Kavukcu, Şefik Bursalı ailesini temsilen Av. Ünal Piroğlu ve Bakanlığı temsilen de Güzel Sanatlar Genel Müdürü Doç. Dr. Murat Salim Tokaç'tan oluşan seçici kurul, ayrıca 48 eserden oluşan bir sergi oluşturdu.

Sergi, Anadolu Üniversitesi Çağdaş Sanatlar Müzesi'nde 31 Mayıs'a kadar ziyaret edilebilecek.

Başarı Ödülleri, "Fragile (Kırılgan)" eseriyle M. Emrah Akkayüz, "Doğa-Beden-Kent" eseriyle Murat Özbakır, "ŞaşkınHermes" eseriyle Hikmet Şahin, "Entropy" eseriyle Veli Aras Yalçınkaya ve Çiğdem Kılıç'a verilecek.

Mansiyon ödülleri ise "Kayıp Alan" eseriyle Mehmet Babat, "Kendi İçine Dönmek" eseriyle Betül Dura, "Kalabalık IV" eseriyle Muhammet Faik Gök, "Newspaper Clipping" eseriyle Burçak Güner Gölgeli ve "Muybridge'e Bakış" eseriyle Özlem Yücelmiş'e verilecek.

