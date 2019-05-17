Renault'tan hızlı ulaşım ve kurye hizmetine yönelik konsept araç

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu, mikro mobilite kavramı yeniden tanımlanırken, kısa yolculuklar için tasarlanan elektrikli ve otonom test aracı EZ-POD'u geliştirdi.

Renault'tan yapılan açıklamaya göre, grup, mikro mobilite kavramı yeniden tanımlanırken hızlı ulaşım ve kurye hizmetine yönelik EZ-POD aracını tasarladı.

Otonom, internet bağlantılı, yüzde 100 elektrikli ve güvenli bir model olarak öne çıkan Renault EZ-POD, elektrikli scooter veya bisiklet gibi düşük hızda mobilite hizmeti sunuyor.

Küçük boyutu, düşük hızı ve dar alanlardaki hareket kabiliyetiyle kullanıcılara kolaylık sağlayan EZ-POD, havaalanları, otoparklar ve alışveriş merkezleri gibi ortamlarda uygun bir taşıma yöntemi olarak öne çıkıyor. Konsept model için bu alanlarda test sürüşleri planlanıyor.

Renault EZ-POD, gelecekte yaya yollarında düşük hız sınırlarında kullanılabilecek, hareket kabiliyeti sınırlı insanları taşımak için değerlendirilebilecek. Ayrıca "follow me good delivery" tipi bir teslimat uygulamasıyla insanlara eşlik edebilecek.

Sürücüsüz otonom araçların yeni kullanım alanlarının keşfedilmesini sağlayacak fonksiyonel bir test modeli olan Renault EZ-POD, kullanıcılar, operatörler ve şehirlerden alınacak geri bildirimlere göre geliştirilebilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Robot Otomobil Program Yöneticisi Frederic Auzas, "Bugün kullanmakta olduğumuz otomobilleri, geleceğin otonom araçlarıyla adapte edersek, bu çığır açan modellerin ortaya yeni kullanım ve uygulamalar çıkaracağı kesindir." ifadelerini kullandı.