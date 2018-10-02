Renault'dan Paris Otomobil Fuarı'nda iki dünya prömiyeri

İSTANBUL (AA) - Renault, premium ve paylaşımlı robot araç modeli konsept EZ-ULTIMO'nun dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, şirket, daha dinamik ve çekici çizgilere sahip yeni Kadjar'ın da Paris'te ilk gösterimi gerçekleştiriliyor.

Avrupa'nın en çok satan modelinin Limited Edition versiyonu ZOE Iconic ile Renault standında yerini alıyor. Renault, 2018 Paris Otomobil Fuarı’nda konsept modeli EZ-ULTIMO’nun dünya prömiyerini gerçekleştiriyor.

Elektrikli, internet bağlantılı ve otonom bir robot otomobil konsepti EZ-ULTIMO, paylaşımlı mobilite hizmetlerinin giderek önem kazandığı bir dönemde herkese ayrıcalıklı ve benzersiz bir taşıma deneyimi sunan, birinci sınıf bir mobilite çözümü olarak öne çıkıyor.

Yeni Renault Kadjar daha çekici tasarımı ve konforu ile Paris'te otomobilseverlerin beğenisine sunuluyor. Kadjar, geleneksel SUV tasarımına sadık kalırken, dinamik ve çağdaş hatlarıyla daha çekici ve şık görünümü ile dikkati çekiyor.

Yeni Kadjar'da konfor, kalite ve ergonomik tasarım ön planda tutulurken, yeniden tasarlanan iç kısım ile daha keyifli bir sürüş deneyimi sunuluyor.

- Yeni Kadjar’da konfor, kalite ve ergonomik tasarım ön planda

Daha çekici ve konforlu tasarımı ile Yeni Kadjar Paris’te günyüzüne çıkıyor. C şeklindeki LED farlar Kadjar’ın yüksek teknolojik görünümüne katkı sağlıyor. Yeni tasarım özellikleri arasında; yeni krom geniş ızgara, gövde rengiyle aynı renk tamponlar geliyor.

Yeni Kadjar’ın iç mekanında da önemli değişiklikler göze çarpıyor. Yeni multimedya dokunmatik ekran daha yüksek parlaklığa ve hassasiyete sahip. 7 inç ekran R-LINK 2 sistemine sahip. Yeni otomatik klima kontrol paneli daha modern ve ergonomik bir tasarıma sahip.

Yenilenen Kadjar’da sunulan yakıt verimliliği ve performansı artıran yeni nesil benzinli ve dizel motorlar sürüş keyfini daha da artırıyor.

1.3l TCe benzinli motor yeni Renault Kadjar 2 güç seçeneğiyle birlikte sunuluyor (140 ve 160 bg). Bu yeni nesil motor, ittifak ve partneri daimler tarafından birlikte geliştirildi. İki ortağının en üst kalite standartlarıyla sunulan motor, daha önceki Tce motora kıyasla daha geniş bir güç seçeneği, daha fazla tork (özellikle düşük motor hızlarında), daha az CO2 salımına sahip.

- "Kadjar modeli Paris’te ilk kez gün ışığına çıkıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Mais Genel Müdürü Berk Çağdaş, Renault, Paris Otomobil Fuarı’nda EZ-ULTIMO konsept modeli ile geleceğe ilişkin vizyonunu ortaya koyduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Müşteri beklentileri ve tüketim alışkanlıklarının değiştiği bir dönemde otonom, elektrikli, paylaşımlı çözümler ile herkes için sürdürülebilir mobilite kavramını vurguluyor. Diğer taraftan tasarımı ile müşterilerin beğenisini kazanan Kadjar modeli Paris’te ilk kez gün ışığına çıkıyor. Renault Kadjar, keskin hatları, dinamik özellikleri ve konforu ile geniş bir müşteri yelpazesinin ilgi odağı olmaya aday."