Renault’dan ÖTV indirimine ek sıfır faiz ve indirim fırsatları

İSTANBUL (AA) - Renault, kasım ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır faiz, ayrıca 45 bin TL’ye varan ilave indirimler sunuyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Renault, kasım ayında binek ve hafif ticari araç modellerinde ÖTV ve KDV indirimine ek olarak sıfır faiz, ayrıca 45 bin TL’ye varan ilave indirimler sunuyor. Renault Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane Sedan, Megane HB, Captur, Kadjar ve tüm hafif ticari modelleri için birbirinden cazip ödeme seçenekleri bulunuyor.

Söz konusu modellerde maksimum 40 bin TL kredi ve 12 aya varan vade seçeneği için sıfır faiz kullanılabiliyor. Maksimum 50 bin TL kredi kullanacak müşterilere, yine aynı modeller için 20 aya varan vade seçeneği ve yüzde 0,99 faiz oranı sunulmakta. Daha fazla kredi ve vade talep eden müşteriler için maksimum 200 bin TL kredi, 48 aya kadar yüzde 2,49 sabit faiz oranı ile birlikte 4 bin TL indirim fırsatı yer alıyor. Nakit alımlarda ise 4 bin TL nakit alım indirimi mevcut.

Ayrıca Renault modellerinin bazı versiyonlarında peşin alımlarda ve maksimum 200 bin TL kredi kullanacak müşterilere özel 45 bin TL’ye varan indirim avantajı yer alıyor. Captur 0.9 TCe 90 bg Touch ve Clio 1.5 dCi 90 bg Icon versiyonlarına özel 25 bin TL indirim sunulurken, Kangoo Multix 1.5 dCi 90 bg Touch versiyonunda 15 bin TL, Megane Sedan 1.2 Tce EDC 130 bg Icon versiyonunda 40 bin TL, Kadjar 1.5 dCi 110 bg Icon versiyonunda ise 45 bin TL indirim söz konusu.

Kasım ayında hurda araç teşvikinden yararlanacak Renault müşterileri için Clio 73 bin 600 TL, Captur 87 bin 50 TL, Kadjar 116 bin 250 TL, Koleos 176 bin 550 TL, Kangoo 83 bin 550 TL, Trafic 113 bin 250 TL ve Master 118 bin 50 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuluyor.