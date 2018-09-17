Renault'dan konsept robot otomobil dünya prömiyeri

İSTANBUL (AA) - Renault, mobilite alanında 2018 yılındaki üçlemesinin son adımı olan premium robot-otomobil konseptinin dünya prömiyerini Paris Otomobil Fuarı'nda gerçekleştirecek.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault, Alpine ve Dacia, Paris Otomobil Fuarı'nda ziyaretçilerini ağırlayacak.



Yeni Kadjar da Paris Otomobil Fuarı'nda ilk kez gün yüzüne çıkıyor. Renault markasının 120. yıl kutlamaları kapsamında müşterilerine sunduğu "Kolay Yaşam / Easy Life" konseptindeki bir sergileme alanı bulunuyor.



Alpine, ilk kez bu fuarda A110 ürün gamının tüm modellerini sergiliyor. Dacia ise son ürün yenilikleri ve özgün tasarım yarışması ile fuarda yerini alıyor.





- Renault, 120. yılını dopdolu bir programla kutlayacak





Renault, 2 Ekim'de gerçekleştireceği basın toplantısı ile yeni premium robot-otomobil konseptini tanıtacak. Bu konsept, Renault’nun 2018 yılında mobilite araştırmaları kapsamında robot-otomobil üçlemesinin sonuncusu olarak öne çıkıyor.



Renault, aynı zamanda Paris Otomobil Fuarı’nda 120. yılını dopdolu bir programla kutlayacak. 30 Eylül'de, 120. yıla özel büyük bir geçit töreni gerçekleştirecek olan Renault, fuar açılışı öncesinde 30 farklı koleksiyon modelinden oluşan bir konvoy ile Paris caddelerinde boy gösteriyor.



Type A modelinin öncülüğündeki Renault koleksiyonu, fuar süresince Renault standında ayrıca farklı bir salondaki "Efsanevi Yollar" teması ile otomobilseverlerle buluşuyor.







- A110 ailesi fuar boyunca sergilenecek





Yeni mobilite çözümlerinin öncü markalarından Renault, fuar ziyaretçilerine Marcel, Renault Mobility ve Renault Rent ile ortaklıklarını ve programlarını tanıtıyor.



Renault, 4 Ekim'den itibaren ise Concorde meydanındaki test merkezinde otomobilseverlere ürün gamında yer alan tüm elektrikli otomobilleri deneme fırsatı sunuyor.



Tüm otomobil tutkunlarını cezbeden Alpine; A110 Pure, A110 Legende ve A110 GT4’den oluşan tüm A110 ailesini fuar boyunca sergileyecek. Alpine ayrıca, 4 Ekim’den itibaren "Efsanevi Yollar" sergisinde de birçok modeliyle yerini alacak.



Paris Otomobil Fuarı, Yeni Duster ile Avrupa’da en yüksek satış rakamına ulaşan Dacia için modellerini ve Sandero Stepway için düzenlenen tasarım yarışmasını duyurmak için bir fırsat niteliği taşıyor. Dacia markasının fanları da kaçırılmaması gereken bir sürpriz gösteriyle otomobil severlerin karşısına çıkıyor.



