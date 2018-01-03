Renault'da aralık kampanyaları yeni yılda devam ediyor

İSTANBUL (AA) - Renault'nun binek ve hafif ticari modellerinde geçerli olan sıfır faiz ve ek kampanyalar 8 Ocak'a kadar devam edecek.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Clio HB, Clio Sport Tourer, Megane HB, Kadjar, Captur ve Kangoo modellerinde 24 bin lira kredi 12 ay ya da 20 bin lira kredi 15 aya kadar sıfır faiz kampanyası yer alıyor.

Ayrıca, daha fazla kredi ve vade taleplerinde ise müşteriler, 48 aya kadar yüzde 1,14 sabit faiz oranından faydalanabiliyor.

Talisman, Symbol, Megane Sedan (Joy 1.6 benzinli hariç), Koleos ve Zoe modellerinde ise 12 bin lira kredi ve 12 aya kadar sıfır faiz seçeneği yer alırken, daha fazla kredi ve vadelerde ise maksimum 48 aya kadar yüzde 1,29 sabit faiz oranı yer alıyor.



Renault'nun hafif ticari modellerinde de aralık ayına özel fırsatlar bulunuyor. Master ve Trafic modellerinde 30 bin lira kredi, 18 ay yüzde sıfır faizin yanı sıra daha yüksek taleplerde 48 aya kadar yüzde 0,99 sabit faiz oranı bulunuyor. Finansman kampanyasına katılmak istemeyen müşterilere ise 2 bin liralık ek indirim sağlanıyor.