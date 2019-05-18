Renault Vakfı ve ESSEC İşletme Okulu'ndan gençlere eğitim

İSTANBUL (AA) - Renault Vakfı ve ESSEC İşletme Okulu, 2019 yılının eylül ayından itibaren Dijital Dönüşüm ve İnovasyon Yönetimi başlıklı bir uzmanlık programı başlatıyor.

Renault'dan yapılan açıklamaya göre, Renault Vakfı ve ESSEC İşletme Okulu iş birliğinde, dijital dönüşümle şekillenen iş dünyasında geleceğin liderlerinin yetişmesine katkıda bulunmak amacıyla bir sonraki akademik yılla birlikte Dijital Alanda Mükemmellik Programı başlatıyor.

Strateji ve Uluslararası İşletme Yönetimi Özelleştirilmiş Yüksek Lisans Programı (SMIB) olarak adlandırılan eğitim programı, genç mezunların uluslararası ve çok kültürlü bir ortamda müşteri verilerinden tedarik zincirine, hizmetlerin ve üretimin dijitalleşmesine kadar uzanan, 360 derecelik bir dijital dönüşüm sağlamak üzere becerilerinin geliştirilmesine odaklanıyor. Program aynı zamanda öğrencilerin strateji, yönetim, uluslararası ticaret, pazarlama ve uluslararası finans gibi destekleyici alanlardaki bilgilerini de güçlendirecek.

İş birliği kapsamında, ESSEC İşletme Okulu ve Renault Vakfı, Türkiye’nin de yer aldığı pek çok ülkede bulunan ortak üniversiteler ağından seçilen 15 ila 18 burslu öğrenciye dijital dönüşüm eğitimi sağlayacak. Eylül ayında başlayacak olan Strateji ve Uluslararası İşletme Yönetimi Özelleştirilmiş Yüksek Lisans Programı 12 aylık bir süre zarfında iki döneme yayılmış şekilde tam zamanlı derslerle yapılacak.

Renault Vakfı seçilen öğrencilere şu imkanları sağlayacak:

"Okul harçlarının ve sosyal güvenlik ödemelerinin finansmanı. Konaklama ve yiyecek masrafları için aylık destek. Vakıf tarafından masrafları karşılanmak üzere Avrupa'ya bir eğitim gezisi ve Renault Grubu keşif semineri. Öğrencinin yaşadığı ülke ile kampüs arasındaki ulaşım masraflarının karşılanması."

Açıklamada görüşlerine yer verilen ESSEC İşletme Okulu Ön Deneyim Programlarından Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Felix Papier, şunları kaydetti:

“Renault Vakfı’nın birçok ülkede eğitime erişim konusunda yürüttüğü sosyal sorumluluk projeleri, yıllardır yaşattığımız değerler arasında yer alıyor. Başlatacağımız program ile öğrencilerimize uluslararası işletme yönetiminin ötesinde, teknoloji, dijitalleşme ve mobilite yönetimi alanındaki becerilerini zenginleştirme olanağı sunuyoruz. Onlara çalıştıkları kuruluşlarda geleceğin liderleri olmak üzere yardımcı oluyoruz. Renault Vakfı bu eğitim programı kapsamında birçok yönetsel, toplumsal, ekonomik, girişimci ve dijital bileşenlere sahip benzersiz bir yol çiziyor.”

Renault Vakfı Direktörü Oliver Faust ise “Renault Vakfı, kapsayıcılığı ve sürdürülebilir mobiliteyi teşvik etmeyi ve böylece geleceğin meslekleri için yeni nesilleri yetiştirerek endüstrinin dijitalleşmesinde rol oynamayı önemli görüyor. Vakıf kariyerleri boyunca öğrencilere burs ve destek sağlayarak eşit fırsatlara sahip olmasını hedefliyor.” ifadelerini kullandı.

Aday seçim kriterleri ise şöyle:

"2 yıllık yüksek lisans veya 4 yıllık lisans (mühendislik, bilim, yönetim, hukuk, siyaset bilimi, eczacılık vb. alanlarda) programlarını tamamlamış olmak ya da onaylı bir 1 yıllık yüksek lisans (diploma) programını tamamlamış olmak veya 3 yıllık lisans programına ek olarak 3 yıllık mesleki tecrübeye sahip olmak. Mükemmel bir akademik geçmişe ve uluslararası bir yönelime sahip olmak, açık fikirli olmak. Diller: İngilizce> 850 (TOEIC); Fransızca> 550 (TFI) veya B2 (CEFR). GMAT veya TAGE-MAGE. Renault Vakfı’nın Cezayir, Brezilya, Çin, Güney Kore, Fransa, Hindistan, Japonya, Lübnan, Fas, Romanya, Rusya ve Türkiye’deki ortak üniversitelerinden birinden eğitim görmüş olmak. 35 yaşın altında olmak."