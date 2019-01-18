Renault Grubu satışları, 3,9 milyona ulaştı

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu satışları, Jinbei ve Huasong markalarının katılımı ile yüzde 3,2 artış göstererek 3,9 milyona ulaştı.

Renault Grubu açıklamasına göre, Renault Grubu’nun global satışları, 1 Ocak 2018’den itibaren Jinbei ve Huasong markalarının katılımı ile birlikte yüzde 3,2 artış gösterdi.

Grup, Renault markası ile gerçekleştirdiği 2 milyon 532 bin 567 satış adedi ve Dacia markası ile kaydettiği 700 bin 798 satış adedi ile 2018 yılında 3 milyon 884 bin 295 satış rakamına ulaştı. Lada satışları yüzde 18,7 artış kaydederek 398 bin 282 adet olurken, Renault Samsung Motors’un satışları yüzde 14,9 düşüş ile 84 bin 954 olarak gerçekleşti. Jinbei ve Huasong 165 bin 603 satış adedi gerçekleştirdi.

Renault’nun elektrikli araçlar segmentinde dünya çapındaki yıllık satış hacmi, ikinci yarıyıl hızlanarak yüzde 36,6 artış kaydetti. Renault, yüzde 22,2’lik pazar payı ile Avrupa’daki liderliğini sürdürüyor. ZOE’nin satışlarında yüzde 26,1, Kangoo Z.E. satışlarında ise yüzde 105,1 artış kaydedildi.



Hafif ticari araç segmentinde Renault, Jinbei ve Huasong dahil olmak üzere yüzde 33,7 artış gösterdi. Bu segment için önemli pazarlar Türkiye ve Arjantin’deki düşüşe rağmen, Renault 2018’de yeni bir satış rekoru gerçekleştirdi. Yüzde 0,2 büyüyen Avrupa pazarında, satışlar 2017 trendinde devam etti. Grup’un kaydettiği bu büyümede, B segmentindeki modeller (Clio, Captur, Sandero) ve Yeni Duster etkili oldu. Clio, Avrupa’nın en çok satan ikinci modeli olmaya devam ederken Captur, segmentindeki bir numaralı crossover olmayı sürdürdü.

Dacia markası 511 bin 622 satış adedi ile yüzde 10,3’lük artış sağlayarak Avrupa satışlarında yeni bir rekora imza attı ve 0,3 puan artış ile yüzde 2,9 gibi rekor bir pazar payına ulaştı. Bu yükseliş, 2018’in başında lansmanı gerçekleştirilen Yeni Duster ve Sandero modellerin performansı sayesinde gerçekleşti. Renault Grubu uluslararası pazarlarda gelişim göstererek Drive the Future planına uygun adımlar atmaya devam ediyor.

Uluslararası satışlar, toplam satışların yüzde 50,6 oranında önemli bir bölümünü oluşturuyor (2017 yılında bu rakam yüzde 49,2 idi). Bu başarı, özellikle Jinbei ve Huasong markalarının katılımı ile Türkiye ve Hindistan’daki satışların düşmesine, İran’da satışların Eylül başından beri durmuş olmasına rağmen sağlandı. Grup’un ikinci sıradaki ülkesi olan Rusya’da, yüzde 12,8 büyüme kaydedildi. Satılan her dört araçtan birinden fazlasının Lada veya Renault olduğu ülkede Grup lider konumda. Bölgede satışlar yüzde 10,9 artış gösterdi. Renault, 137 bin 62 satış adedi gerçekleştirdi. Arkana modeli 2019’da Rusya’da lanse edilecek.

LADA satışları yüzde 15,6’lık bir artışla 360 bin 204 adet gerçekleşti. Ürün gamını başarılı bir şekilde yenilemesi sayesinde pazar payını 0,5 puan artıran marka, yüzde 20 pazar payına ulaştı. LADA Vesta Rusya’da en çok satan araç oldu.



Brezilya’da Grup, yüzde 13,6 büyüyen pazardan daha yüksek bir büyüme kaydetti. Satışlar yüzde 28,5 artarak yaklaşık 215 bin satış adedine ulaşırken, 67 binden fazla satışı gerçekleştirilen Kwid modelinin elde ettiği olumlu sonuçlar sayesinde Renault Grubu’nun pazar payı 1 puan artarak yüzde 8,7’ye ulaştı.



Afrika’da, özellikle Fas, Güney Afrika ve Mısır’daki performans sayesinde Grup, 218 bin 797 adet araç satışı gerçekleştirerek yüzde 18,1 pazar payıyla liderliğini pekiştirdi. Fas’taki pazar payı, satış adetlerindeki yüzde 7’lik artış ile yüzde 43’e ulaştı. Ülkede Dacia, en çok satan iki model olan Dokker ve Logan ile liderliğini sürdürdü.



Renault, Güney Afrika’da yüzde 14,9 artış ile 26 binin üzerinde araç satışı gerçekleştirdi böylece yüzde 4,9 pazar payı elde etti. Mısır’da 20 bin 504 satış adedi gerçekleştirerek 3 puandan fazla artış kaydederek pazar payını yüzde 11,4’e yükseltti.



Hindistan'da 2019 yılı ikinci yarısı için yeni bir model lansmanı planlanan ve yüzde 8,4 büyüyen pazarda satışlar yüzde 26,8 düşüş gösterdi.



Çin’de Grup, Drive the Future planına uygun adımlar atmaya devam ediyor. 2019’da lansmanı gerçekleştirilecek yeni modeller beklenirken, Dongfeng-Renault satış adetleri yüzde 26,9 düşüş kaydetti. RBJAC (Jinbei/Huasong) ortak girişiminin kuruluş çalışmaları tatmin edici seviyede devam ediyor. Grup, elektrikli araçlar segmentinde 5’inci imalatçı olan JM EV’ye yatırım yaparak bu segmentteki atılımını sürdürdü. Toplamda, Jinbei ve Huasong markalarının katılımı ile Grup’un Çin'deki satışları 216 bin 699’a ulaştı.





- Renault Grubu 2019 ticari öngörüsü



2019’da dünya pazarının 2018’e kıyasla aynı trendde seyretmesi bekleniyor. Avrupa pazarında da beklenti bu yönde. Rusya pazarının en az yüzde 3, Brezilya pazarının ise yüzde 10 büyüyeceği ön görülüyor.



Bu bağlamda, uluslararası pazarlarda yeni model lansmanları ve Grup’un Avrupa’daki amiral modeli Yeni Clio sayesinde Renault Grubu, 2019 satışlarında küçük bir artış öngörüyor. Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Satış ve Bölge Başkan Yardımcısı Olivier Murguet,"Renault Grubu satışları, Jinbei ve Huasong markalarının katılımı ile birlikte 2018 yılında yüzde 3,2 artış gösterdi. Grup’un, Rusya, Brezilya ve Afrika’daki yüksek satış performansı, Avrupa dışındaki ekonomik ve jeopolitik nedenlerle düşen pazarları kompanse ederek dengelemiş oldu." ifadelerini kullandı.















