Renault Grubu, hafif ticari ürün gamını yeniliyor

İSTANBUL (AA) - Renault Grubu, profesyonel müşterilerinin hayatını kolaylaştırmak için ürün tasarımı ve konforunu geliştirerek daha fazla inovatif donanım ve hizmetlerle hafif ticari ürün gamını yeniliyor.



Renault Grubu açıklamasına göre, hafif ticari araç segmentinde iddialı bir strateji yürüten grup, liderliğini dünyada yeni pazarlarda genişletmeyi hedefliyor.



Renault Grubu bu kapsamda, yeni Renault MASTER, Renault TRAFIC, Renault ALASKAN ve KANGOO Z.E. Konsept olmak üzere yeni 4 aracını gün yüzüne çıkarıyor.



Yeni Renault Master, daha geniş ve güçlü yeni ön kısım ile birlikte tamamen yeniden tasarlanan bir iç tasarıma sahip. Arka Görüş Destek Sistemi ve Yan Rüzgar Destek Sistemi gibi yeni sürüş yardım destek sistemlerini de sunan yeni Master, daha güçlü ve verimli motorları (180bg/400Nm’ye kadar) ile dikkati çekiyor. Yeni ve inovatif donanımları ile kullanıcılarının hayatını kolaylaştıran yeni Master’ın, aynı zamanda yüzde 100 elektrikli olan yeni Master Z.E. versiyonu da bulunuyor.



Yeni motorları ve otomatik şanzımanın yanı sıra sofistike bir iç ve dış tasarıma sahip çok işlevli ve yeniden tasarlanmış bir van olarak öne çıkan yeni Renault Trafic ise aynı zamanda Combi, Bus ve SpaceClass yolcu taşıma versiyonlarına da sahip.



Yeni Renault Alaskan da pikap, daha fazla dayanıklılık ve maksimum güvenlik sağlayan yeni özellikleriyle güçlü tasarımını koruyor. Model, ayrıca 1,1 tona çıkarılmış yük kapasitesi sunuyor.



Renault Kangoo Z.E. Konsept ise ürün gamında 2020’den itibaren satışa sunulması planlanan yeni nesil Kangoo’yu ön plana çıkarıyor. Dinamik tasarımıyla bu showcar, çalışma ve mobilite modlarına göre uyarlanma imkanı sunuyor.



Ayrıca EZ-PRO konsept modelini tanıtan Renault Grubu, elektrikli, internet bağlantılı, kompakt ve manevra kabiliyeti yüksek bir araç olan EZ-FLEX ile kişiye özel teslimat konusunda yeni yöntemleri keşfederek geleceğe hazırlanmaya devam ediyor.







- "2018, hafif ticari araç satışlarında rekor bir yıl oldu"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault-Nissan Hafif Ticari Araç İttifak Kıdemli Başkan Yardımcısı Denis Le Vot, "2018 yılı, hafif ticari araç satışlarının 2017'ye göre yüzde 34 artış gösterdiği rekor bir yıl oldu. 2019 yılında müşterilerimizin beklentilerini karşılamak için ürün gamımızı yenilemeye devam edeceğiz. ‘Renault Pro+’ ve internet bağlantılı hizmetlerimiz sayesinde profesyonel müşterilerimizin iş gelişimini destekleyecek hassas ve inovatif çözümler geliştiriyoruz." değerlendirmesinde bulundu.



Renault Grubu Tasarım Direktörü Laurens van den Acker ise şunları kaydetti:



"Yeni Master ve yeni Trafic modelleri, Renault ürün gamındaki yenilenmenin bir parçası olarak, güçlendirilmiş ortak bir görsel kimlikle gün yüzüne çıkıyor. Bu modern, güçlü, etkileyici ve gösterişli tasarım, yeni Renault Alaskan modelinin ön kısmında olduğu gibi tüm hafif ticari araçlarımızın ön kısmına bakıldığında göze çarpıyor. Elektrikli Kangoo Z.E. ise yeni nesil Kangoo modellerinin bir habercisi olarak öne çıkıyor. Konsept gösterim aracı da yine bu tasarıma sahip olacak."



