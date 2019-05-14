Renault 36. Kez Cannes Film Festivali'nin resmi ortağı

İSTANBUL (AA) - Renault,1983 yılından bu yana desteklediği Cannes Film Festivali’nin bu yıl da resmi ortağı oldu.



Renault Grubu’ndan yapılan açıklamaya göre, Renault, 14-25 Mayıs 2019 tarihlerinde gerçekleşecek 72. Cannes Film Festivali’nde iş ortağı olarak bir kez daha yerini alıyor. 170 adet Renault Espace Initiale Paris ve 60 adet Talisman Sedan olmak üzere yaklaşık 300 adet Renault aracından oluşan resmi filoya Renault ZOE ve Twizy modellerinden oluşan yüzde 100 elektrikli bir filo da eşlik ediyor.



Festival süresince Renault otomobiller, havaalanı, sinema seansları ve röportajlar arasında kırmızı halıya VIP konukları taşıyacak. Bu kapsamda festival boyunca 20 binin üzerinde yolculuk yapılması planlanıyor. Her yıl yaklaşık 40 adet Renault otomobili, 200 dizi ve sinema filminde yer alıyor.







- Renault, 120 yılı aşkın zamandır sinemayı destekliyor







Açıklamaya göre, Renault’nun sinema ile bağı 1898 yılına kadar uzanıyor. Lumiere kardeşlerin kurdukları ilk sinema stüdyolarının, Renault fabrikasına yakın olması nedeniyle kurulan bağ ile Renault markası, yapımcıların ayrıcalıklı ortağı haline geldi. Renault otomobilleri, ilk olarak reklamlarda ve ardından Georges Melies, Julien Duvivier, Jacques Tati, Claude Sautet, Steven Spielberg, James Cameron, Wim Wenders filmlerinde boy göstermeye başladı.



Renault, Unifrance, Golden Globes, Beaune ve Cesar atölyelerinin yanı sıra Deauville, Lyon Lumiere, l’Alpe d’Huez, Cabourg ve Angouleme festivallerinin de ortağı konumunda bulunuyor.





- "Alpine A110 Claude Lelouch’un yeni filminde yer alıyor"





Açıklamada görüşlerine yer verilen Renault Grubu Halkla İlişkiler Direktörü Claude Hugot, "Dünyanın dört bir yanında görünürlük sunan 7. sanat, markamıza değer katıyor ve bu sayede teknolojimizi ve zarif tasarımlarımızı tüm dünyada tanıtıyoruz." ifadesini kullandı.

Hugot, "Alpine A110, yarışma dışında tanıtımı gerçekleşen ve 22 Mayıs itibariyle lansmanı gerçekleştirilecek olan, yönetmenliğini Claude Lelouch’un yaptığı ve baş rolleri Jean-Louis Trintignant ve Anouk Aimee tarafından paylaşılan 'Yaşamın en güzel yılları' adlı filmde güzel bir role sahip. Lelouch, 'Bir Kadın ve Bir Erkek' adlı filmiyle 1966’da Altın Palmiye ve en iyi yabancı film Oscar ödüllerini aynı anda kazanan bir sinema efsanesi ve tek Fransız yönetmendir." ifadelerini kullandı.



