Rektörlerinden Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışı

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Türkiye Diyanet Vakfı'na vekalet yoluyla kurban bağışında bulundu.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Müftüsü Şahin Güven, Erciyes Üniversitesi Rektörü Çalış ve Kayseri Üniversitesi Rektörü Karamustafa'yı makamında ziyaret ederek, kurban bağışlarını aldı.

Türkiye Diyanet Vakfı olarak dünyanın 145 ülkesinde ve Türkiye'de 81 ilde 500'ün üzerinde noktada ayrı ayrı kurban kestiklerini ifade eden Güven, bunu ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını, geçen yıl da 430 bin kurbanı yurt içi ve yurt dışında keserek ihtiyaç sahiplerine ulaştırdıklarını belirtti.

Rektör Prof. Dr. Çalış ise vakfın ülkenin güzide kurumlarından birisi olduğunu aktararak, "Mazlumların sesi olmuş bir kurumumuzdur. Gerek yurt içinde, gerekse sınır ötesinde birçok mazluma, birçok ihtiyaç sahibine elinden geldiği kadar hem ülkemizi tanıtmak için hem de Allah rızası için yardımlar yapmakta. Ben de özellikle bu güzide kurumumuza kurban bağışı yapmaktan büyük bir mutluluk duymaktayım." ifadelerini kullandı.



Prof. Dr. Karamustafa da devletin diyanet nezdinde ülkedeki garip gurebaya ve dünyadaki mazlumlara yapmış olduğu bu hizmetten dolayı gurur duyduklarını kaydetti.