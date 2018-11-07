Rektör Yıldız'dan İŞGEM'e ziyaret

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Sivas İş Geliştirme Merkezini (İŞGEM) ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre ziyarette, Rektörü Yıldız, İŞGEM'i ziyaret ederek, iş verenlerin üniversiteden beklentileri üzerine görüşme yaptı.

Yıldız, iş garantili uygulamaların yayınlaşmasıyla birçok bölümün öğrenci potansiyelinin artacağını belirterek, "Bu iş birliği öğrencilerin üniversitelerdeki ilgili bölümlere gelmesini sağlayacaktır. Yani meslek lisesindeki, fen lisesindeki öğrencinin tercihi noktasında da etkili olacaktır." ifadesini kullandı.

İŞGEM Genel Müdürü Nilgün Yakut da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, öğrencilerin girişimci olması ve sanayi uygulamaları kapsamında tecrübe kazanması gerektiğini kaydetti.

Ziyarette, Kamu Üniversite Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Temsilcisi Prof. Dr. Mehmet Şimşir ve birim müdürleri de hazır bulundu.