Rektör Yıldız, Söz Meclisi'nde öğrencilerle buluştu

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, yeni eğitim öğretim döneminin ilk "Söz Meclisi" programında Mühendislik Fakültesi öğrencileriyle bir araya geldi.

CÜ'den yapılan yazılı açıklamaya göre, Susamışlar Konağı'nda gerçekleştirilen program, Sivas türküleri eşliğinde başladı.

Programda konuşan Rektör Yıldız, gerçekleştirmek istedikleri şeylerin başında öğrencilere daha kaliteli bir eğitim vermek ve onlara rahat bir ortam sağlamak olduğunu belirtti.

Yıldız, öğrencilerden isteklerini kendilerine iletmeleri gerektiğini aktararak, "Bunun için uğraşıyoruz. Kullanabileceğimiz imkanları sizlere sunuyoruz. Siz zorlayacaksınız. Eğer mezun olduğunuzda 'iyi ki Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde okumuşum' diyebilirseniz bizim kazancımız bu olacak. Birçoğunuzu ileride güzel yerlerde göreceğiz ve sizi gördükçe de sevineceğiz." ifadesini kullandı.

Öğrencilerin istek ve görüşlerini de dinleyen Yıldız, kendi hayatından kısa bölümler anlattı ve öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Programa, Rektör Başdanışmanı Prof. Dr. Recep Toparlı, Mühendislik Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Evren Gölge ve Mühendislik Fakültesi öğrencileri katıldı.