Rektör Yıldız, Bilim Şenliği'nde konferans verdi

SİVAS (AA) - Cumhuriyet Üniversitesi (CÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız, Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulunun düzenlediği Bilim Şenliği’ne konuşmacı olarak katıldı.

CÜ'den yapılan açıklamaya göre, Hitit Üniversitesi Osmancık Ömer Derindere Meslek Yüksek Okulu, 4007 TÜBİTAK Bilim Şenlikleri Destekleme Programı kapsamında destek gören programa katılan Yıldız, "İslam'ın Öğretilmesinde Edebiyatın Rolü" konulu konferans verdi.

Osmancık Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleşen programa katılmaktan mutlu olduğu belirten ve şenliğin hayırlara vesile olması temenni eden Yıldız, bilim şenliklerinin önemine vurgu yaparak etkinliğin gerçekleştirilmesinde emeği bulunanlara teşekkür etti.

"İslam’ın Öğretilmesinde Edebiyatın Rolü" konulu sunum yapan Yıldız, Yunus Emre, Şems-i Sivasi, Kadı Burhaneddin ve Mevlana’nın eserlerinden örnekler vererek edebi metinlerin İslam’ın öğretilmesindeki rolünü dinleyicilerle paylaştı.

