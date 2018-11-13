Rektör Şahin, basın mensuplarıyla bir araya geldi

KONYA (AA) - Selçuk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Şahin, yazılı ve görsel basın kuruluşlarında görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Selçuk Üniversitesi Keykubat Köşkü’nde gerçekleştirilen programda, göreve geldiği günden bu yana Selçuk Üniversitesi’nde yürütülen faaliyetleri, yatırımları ve projeleri anlatan rektör Şahin, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Konya’da görev yapan ulusal ve yerel basın mensuplarıyla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyduklarını ifade eden Şahin, göreve geldikleri günden bu yana gerek fiziki altyapı gerekse eğitim-öğretim faaliyetleri anlamında pek çok projeyi hayata geçirdiklerini ifade etti.

Fiziki altyapı olarak kampüs rektörlük binasının tamamlanmasının ve rektörlüğün kampüse taşınmasının kendilerine nasip olduğunu ifade eden Şahin, " Öğrencilerimizin ve akademik ile idari personelimizin faydalanacağı Keykubat Köşkü tamamlanarak hizmete açıldı. Yine tıp fakültesi hastanemiz bünyesinde yoğun bakıma ihtiyaç olduğunda hastalar başka hastanelere sevk edilmekteydi. Sağlık Bakanlığı standartlarında 3. basamak yoğun bakım tadilatını tamamladık. 7 yataklı Genel Cerrahi Yoğun Bakım Ünitesinin yapımı ile 18 Yataklı Palyatif Bakım Merkezini hastalarımızın hizmetine açtık” diye konuştu.

Yeni kurulan fakülteler ve okullar hakkında da bilgi veren rektör Şahin, şunları kaydetti:

"İslami İlimler Fakültesi 2017-2018 öğretim yılında hayatına başlamıştır. 2017-2018 öğrenim yılında ilk öğrencilerini alan Eczacılık Fakültesi, şu an itibarıyla 3 bölüm, 12 akademik personel ve 62 öğrenci ile öğrenim gerçekleştirmektedir. Sivil Havacılık Yüksekokuluyla ise 21’inci yüzyılın en hızlı gelişin sektörleri arasında yer alan havacılık sektörüne nitelikli eleman kazandırmayı amaçlamaktayız. Eğitim fakültemizde de lisansüstü eğitim öncelikli olarak verilecek olup, ülkemiz öğretmenlerinin daha donanımlı hale gelmeleri için gerekli çalışmaları yapmayı hedeflemekteyiz. Bunlara ek olarak Hemşirelik Fakültesi, Akşehir Mimarlık ve Mühendislik Fakültesi ve Türkiye de ilk olan Tasarım Meslek Yüksekokulu'nu üniversitemiz bünyesine kazandırdık."





