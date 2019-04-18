Rektör Prof. Dr. Çomaklı pişirdiği makarnayı öğrencilerle paylaştı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Turizm Fakültesi Uygulama Mutfağı'nda yaptığı makarnayı öğrencilerle paylaştı.

AÜ Turizm Fakültesince 43. Turizm Haftası etkinlikleri kapsamında "Makarna Yapım Atölyesi" düzenlendi. Fakültenin Uygulama Mutfağı'nda iki oturum şeklinde gerçekleştirilen atölyenin ilk oturumuna üniversitenin farklı fakültelerinde görev yapan öğretim elemanları katıldı.

İkinci oturumda ise AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencileriyle makarna yaptı. Atölyenin başlangıcında Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Ebru Zencir, katılımcılara yapılması gerekenleri anlattı. Ardından Rektör Çomaklı ve katılımcılar, domates soslu makarna için hazırlıklara başladı.

İlk olarak öğrencilerle birlikte makarna hamurunu hazırlayan Çomaklı, sonrasında makarnanın sosu için gerekli malzemeleri doğradı ve pişirdi. Hamuru şeritler halinde kesip pişiren Prof. Dr. Çomaklı, hazırladığı makarnayı Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü öğrencilerine ikram etti.

Atölyenin sonunda Rektör Çomaklı'ya katılım belgesi verildi.