Rektör, öğrencilerle sahur yaptı

ESKİŞEHİR (AA) - Anadolu Üniversitesi (AÜ) Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, üniversitenin yemekhanesinde öğrencilerle sahur yaptı.

Üniversite yerleşkesindeki yemekhanede ramazan boyunca sahur yemeği verilmesi kararı alan Rektör Prof. Dr. Çomaklı ve üniversite yönetimi, yaklaşık 300 öğrenciyle aynı sofrada buluştu.

Çomaklı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, öğrencilere "Sahur yemeği verilsin mi?" diye sorduklarını, ilginin yoğun olması üzerine uygulamayı başlattıklarını söyledi.

Amaçlarının öğrencilerin ihtiyacını gidermek olduğunu dile getiren Çomaklı, "Geçtiğimiz dönemlerde öğrencilerimize sahur yemeği verilmiyormuş. Bir talep listesi açtık. Katılım da yoğun olunca 'Sahur yemeği verelim' dedik. Sınavlar da yaklaşıyor, kütüphanemiz gece gündüz açık, bu uygulama da onu destekler oldu." değerlendirmesinde bulundu.

Geleceğin sahipleri gençlere hizmet etmek zorunda olduklarını anlatan Çomaklı, "Soframızı çok güzel buldum. Sahur yemeğimiz gayet doyurucu. Zaten bugün burada olma sebebim de bu. Öğrencilerimiz ne yiyor, bunu görmem gerekiyordu. Arada böyle kampüste geziyorum." ifadelerini kullandı.

- Rektör olduğunu bilmeyen öğrenciyle diyaloğu

Çomaklı, rektörlüğe atandığı ilk günlerde yaşadığı bir anısını da paylaştı.

O dönem bir süre misafirhanede kaldığını kaydeden Çomaklı, şöyle konuştu:

"Kütüphaneye gittim. Bir hukuk öğrencisi kardeşim beni görünce 'Senin yaşın okumak için biraz geçmemiş mi?' dedi. Doktora yaptığımı söyledim. Oturduk sohbet ettik. 'Bana bir çay söyler misin?' dedim, 'Doktora öğrencisi olan sensin, sen söyle.' dedi. Tabii kabul ettim. Kalktık, memur arkadaşlar beni tanıdı. Komik, eğlenceli bir anı olmuştu. Halen o öğrencimle görüşürüm. Sonuç itibarıyla okulda olmak, öğrenciyle iç içe olmak doğru olan. Bu sebeple de bugün buradayız."

Sahura katılan AÜ Hukuk Fakültesi öğrencisi Melik Karanfil de uygulamadan memnun olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Çomaklı'ya teşekkür eden Karanfil, "Rektörümüzün göreve başlamasıyla zaten üniversitemizde birçok şey değişti. Bu uygulama da bütün arkadaşlarımızı memnun etti. Üstüne bir de gelip bizimle aynı sofraya oturması çok güzel." dedi.