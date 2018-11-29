Rektör Karamustafa'dan Başkan Gülcüoğlu'na ziyaret

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa ve beraberindeki heyet Bünyan Belediye Başkanı Şinasi Gülcüoğlu’nu makamında ziyaret etti.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Bünyan Meslek Yüksek Okulu'na ilişkin yapılacak çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Başkan Gülcüoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade ederek, rektör Karamustafa ve beraberindekilere teşekkür etti.

Başkan Gülcüoğlu, Bünyan Meslek Yüksekokulu'nun bir an önce eğitime başlaması için en başından bugüne kadar olduğu gibi bundan sonrası için de üzerilerine düşeni fazlasıyla yapacaklarını söyledi.



Heyet daha sonra Meslek Yüksekokulu binasında incelemelerde bulundular.