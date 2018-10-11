Rektör Karamustafa, MYO için yer incelemesinde bulundu

KAYSERİ (AA) - Kayseri Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Kurtuluş Karamustafa, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulması düşünülen OSB Meslek Yüksekokulu için yer incelemesinde bulundu.



Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, beraberinde Genel Sekreter Doç. Dr. Semra Aksoylu ve meslek yüksekokulları müdürleri ile birlikte OSB Yönetim Kurulu Başkanı Tahir Nursaçan’ı ziyaret eden Rektör Karamustafa, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’nde kurulması düşünülen OSB Meslek Yüksekokulu için yer incelemesi yaptı.



Rektör Karamustafa, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ne kurulması düşünülen OSB Meslek Yüksekokulu ile öğrencilerin sahada ve daha pratik eğitim alacaklarını, hatta burada verilecek eğitimin iş garantili olabileceğini kaydetti.



Nursaçan ise, Kayseri Organize Sanayi Bölgeleri’ne meslek yüksekokulu kurulması için Kayseri Üniversitesi’ne ellerinden gelen her türlü desteği vereceklerini söyledi.



